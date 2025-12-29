به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تحقیقات گسترده‌ای درباره جنگ اخیر در غزه و لبنان آغاز کرده است؛ این تحقیقات پس از تکمیل بررسی‌های مربوط به حمله 7 اکتبر انجام می‌شود.

روزنامه «یدیعوت آحرونوت» در گزارشی نوشت ارتش رژیم صهیونیستی در حال آماده‌سازی برای انجام تحقیقات جامع درباره عملیات‌های زمینی در جنگ غزه و لبنان است. این تحقیقات تمامی مراحل نبرد را شامل می‌شود؛ از ورود اولیه به شهر غزه، نبردهای خان یونس و کنترل رفح، تا عملیات‌های موسوم به «عربات جدعون» که یکی اجرا شد و دیگری پس از توافق آتش‌بس با حماس متوقف گردید.

بر اساس گزارش، «ایال زمیر» رئیس ستاد ارتش، طی روزهای آینده نشست نظامی سطح بالایی برای آغاز این تحقیقات برگزار خواهد کرد. این بررسی‌ها علاوه بر جنگ زمینی در جنوب لبنان، شامل عملیات‌های نظامی در کرانه باختری و کنترل اردوگاه‌های پناهندگان نزدیک طولکرم و جنین نیز خواهد بود.

تحقیقات بر شکست‌های راهبردی و اطلاعاتی متمرکز خواهد بود؛ از جمله نبود طرح‌های از پیش آماده برای کنترل کامل غزه، تأثیر پرونده اسرا بر روند عملیات نظامی، طولانی شدن نبردها و ناکامی در کشف شبکه تونل‌های حماس.

طبق برنامه ارتش، نتایج این تحقیقات تا پایان سال 2026 (دی 1405) به اطلاع افکار عمومی و خانواده‌های کشته‌شدگان خواهد رسید، مگر آنکه منطقه شاهد دور تازه‌ای از درگیری‌ها باشد.

