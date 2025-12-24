به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آلون لیل، دیپلمات سابق رژیم صهیونیستی در اظهاراتی گفت: ترکیه در پاسخ به هشدارهای اسرائیل، در حال ارتقاء پدافند هوایی و نیروی هوایی خود است و این کشور برای درگیری احتمالی با اسرائیل آماده میشود.
طبق گزارش راشاتودی عربی، وی اشاره کرد که پیامهای اسرائیل احساس تهدید را در آنکارا افزایش داده و موجب توسعه سیستمهای دفاع هوایی ترکیه شده است.
لیل همچنین نسبت به خطر درگیری نظامی در سوریه و نقش ترکیه در غزه ابراز نگرانی و تأکید کرد که تقویت همکاریهای نظامی ترکیه با آذربایجان ممکن است به افزایش تنشها منجر شود.
