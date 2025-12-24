  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

ترکیه برای رویارویی با اسرائیل آماده می‌شود

۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۳
کد مطلب: 1765818
ترکیه برای رویارویی با اسرائیل آماده می‌شود

دیپلمات سابق رژیم صهیونیستی: پیام‌های اسرائیل احساس تهدید را در آنکارا افزایش داده و موجب توسعه سیستم‌های دفاع هوایی ترکیه شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آلون لیل، دیپلمات سابق رژیم صهیونیستی در اظهاراتی گفت: ترکیه در پاسخ به هشدارهای اسرائیل، در حال ارتقاء پدافند هوایی و نیروی هوایی خود است و این کشور برای درگیری احتمالی با اسرائیل آماده می‌شود.

طبق گزارش راشاتودی عربی، وی اشاره کرد که پیام‌های اسرائیل احساس تهدید را در آنکارا افزایش داده و موجب توسعه سیستم‌های دفاع هوایی ترکیه شده است. 

لیل همچنین نسبت به خطر درگیری نظامی در سوریه و نقش ترکیه در غزه ابراز نگرانی و تأکید کرد که تقویت همکاری‌های نظامی ترکیه با آذربایجان ممکن است به افزایش تنش‌ها منجر شود.

..........................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha