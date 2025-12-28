به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پایتخت سوئد دیروز شنبه شاهد تظاهراتی گسترده در اعتراض به تداوم نقض توافق آتش‌بس در نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی بود.

در این تجمع که به دعوت چندین سازمان جامعه مدنی برگزار شد، صدها نفر در میدان «اودن‌پلان» استکهلم گرد هم آمدند تا مخالفت خود را با هدف قرار دادن غیرنظامیان توسط ارتش اشغالگر اعلام کنند.

شرکت‌کنندگان با برافراشتن پرچم‌های فلسطین و حمل پلاکاردها، کشتار کودکان در غزه و بمباران مدارس و بیمارستان‌ها را به شدت محکوم کردند.

معترضان در شعارهای خود خواستار پایبندی به توافق آتش‌بس، پایان دادن به قحطی و توقف فوری نسل‌کشی در غزه شدند و به طور ویژه از دولت سوئد خواستند که فروش تسلیحات به "اسرائیل" را متوقف کند.



