لغو جشن سال نو در سوئد، برای حمایت از فلسطین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صدها نفر از مردم سوئد در شامگاه چهارشنبه، همزمان با شب آغاز سال نو میلادی، جشنهای خود را لغو کرده و در میدان «سِگِلس توری» (Segels Torg/) در مرکز شهر استکهلم گرد هم آمدند تا در همبستگی با مردم مظلوم غزه و در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی تجمع کنند. این اقدام در پی فراخوان شماری از نهادهای مدنی و گروههای حامی فلسطین انجام شد.
معترضان با وجود سرمای شدید زمستان و یخبندان، با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامینی همچون «کودکان در غزه کشته میشوند»، «مدارس و بیمارستانها بمباران میشوند» و «آتشبس فوری را اجرا کنید» خواستار توقف فروش سلاح از سوی دولت سوئد به رژیم صهیونیستی شدند. آنان تاکید کردند که آنچه در غزه جریان دارد «نسلکشی» و نقض آشکار حقوق بشر است.
در بیانیهای که از سوی برگزارکنندگان تجمع قرائت شد، آمده است: «در سال جدید، ما مرگومیر گسترده، محاصره فلسطین و سکوت در برابر این جنایات را نمیپذیریم. ما سال نو را با چشمپوشی از بیعدالتی آغاز نمیکنیم.» در ادامه این بیانیه با اشاره به نقض تعهدات رژیم صهیونیستی تاکید شد که تلآویو به تعهدات صلح پایبند نیست و به کشتار ادامه میدهد.
تظاهرکنندگان با در دست داشتن پرچم فلسطین و مشعلهای روشن، پس از تجمع در میدان اصلی شهر، به سوی ساختمان پارلمان سوئد حرکت کردند تا خواستههای خود را مستقیماً به نمایندگان این کشور منتقل کنند. آنان همچنین خواستار اقدام فوری دولت برای توقف همکاریهای تسلیحاتی با اسرائیل شدند.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، رژیم صهیونیستی حتی پس از توافق آتشبس ۱۰ اکتبر، این آتشبس را بارها نقض کرده و تاکنون بیش از ۴۱۴ فلسطینی را به شهادت رسانده و بیش از هزار نفر را زخمی کرده است.
..........
پایان پیام
نظر شما