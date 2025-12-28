به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس اطلاعیه بیت آیت‌الله سیدعلی شفیعی، این عالم ربانی ظهر امروز به دلیل ایست قلبی در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.

حضرت آیت‌الله سید علی شفیعی از علمای برجسته استان خوزستان و نماینده مردم این استان در مجلس خبرگان رهبری بود که سابقه‌ای طولانی در فعالیت‌های علمی، مبارزاتی، اجتماعی و اجرایی داشت.

آیت‌الله شفیعی متولد سال ۱۳۱۹ شمسی در شهرستان دزفول بود و در خانواده‌ای روحانی و مذهبی پرورش یافت. وی تحصیلات حوزوی خود را در ایران آغاز کرد و برای تکمیل علوم دینی راهی نجف اشرف شد. او سال‌ها از محضر اساتید برجسته فقه و اصول بهره برد و پس از بازگشت به کشور، به تدریس، تبلیغ و فعالیت‌های دینی در استان خوزستان، به‌ویژه شهر اهواز، پرداخت.

مبارزات پیش از انقلاب

مرحوم آیت‌الله شفیعی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، از روحانیان فعال در مبارزه با رژیم پهلوی به شمار می‌رفت. برگزاری جلسات دینی و روشنگرانه، ارتباط مستمر با نیروهای مذهبی و مردمی و همراهی با نهضت امام خمینی (ره) از جمله فعالیت‌های او در آن دوران بود.

مسئولیت‌ها پس از پیروزی انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت‌الله شفیعی مسئولیت‌های متعددی را در استان خوزستان بر عهده داشت. عضویت در هیئت سامان‌دهی امور اهواز در روزهای نخست انقلاب، نمایندگی امام خمینی (ره) در امور حج استان، مسئولیت عقیدتی ـ سیاسی لشکر ۹۲ زرهی اهواز و ایفای نقش در ساختار قضایی و اجرایی استان، از جمله سوابق او در سال‌های پس از انقلاب به شمار می‌رود.

حضور در مجلس خبرگان رهبری

وی در چندین دوره با رأی مردم استان خوزستان به عنوان نماینده این استان در مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد و تا پایان عمر در این مسئولیت حضور داشت. آیت‌الله شفیعی در دوران نمایندگی، نسبت به مسائل کلان کشور و همچنین مشکلات و مطالبات مردم خوزستان مواضع و دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کرد.

نقش‌آفرینی در دوران دفاع مقدس

مرحوم آیت‌الله شفیعی در دوران دفاع مقدس با حضور در مناطق عملیاتی و ارتباط نزدیک با رزمندگان، نقش مؤثری در پشتیبانی معنوی از جبهه‌ها ایفا کرد. حضور او در کنار نیروهای نظامی و بسیجی از خاطرات ماندگار آن دوران در استان خوزستان به شمار می‌رود.

جایگاه خانوادگی و فرزندان

آیت‌الله شفیعی در خانواده‌ای ریشه‌دار در علم و دیانت رشد یافت و خانواده او نیز سهم قابل توجهی در انقلاب و دفاع مقدس داشتند.

یکی از فرزندان ایشان، سید مرتضی شفیعی، از شهدای دفاع مقدس است که در راه دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی به شهادت رسید.

فرزند دیگر ایشان، مرحوم حجت‌الاسلام سید محسن شفیعی، از چهره‌های شناخته‌شده علمی و فرهنگی استان خوزستان و نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌های این استان بود که درگذشت وی با پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی همراه شد.

آثار و فعالیت‌های علمی

مرحوم آیت‌الله شفیعی دارای تألیفات و آثار متعددی در حوزه فقه، اصول، مباحث اعتقادی و اجتماعی بود که بخشی از آنها در مراکز علمی و دینی مورد استفاده قرار گرفته و میراثی ماندگار از وی برجای گذاشته است.

مرحوم حضرت آیت‌الله سید علی شفیعی از جمله روحانیانی بود که در عرصه علمی، مبارزاتی، دفاع مقدس و مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی نقش‌آفرینی مؤثری داشت. سابقه طولانی فعالیت‌های او در کنار فداکاری خانوادگی، جایگاهی ویژه برای وی در میان علمای خوزستان و مردم این استان رقم زد.

