به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی درگذشت آیت‌الله سید علی شفیعی عضو مجلس خبرگان رهبری، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) پیام تسلیت صادر کرد.

متن پیام آیت‌الله «رضا رمضانی» به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ"

خبر در گذشت عالم وارسته ابوالشهید حضرت آیت الله آقای حاج سید علی شفیعی رحمت الله علیه موجب تاسف وتأثر فروان گردید.

آن فقیه مجاهد و بصیر عمر شریف خود را در جهاد و ایثار فی سبیل الله و نشر معارف ثقلین صرف نمود و در خدمت به نظام مقدس، امامین انقلاب به ویژه ملت عزیز و شریف خوزستان اهتمام داشت.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به محضر رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام، حوزه‌های علمیه و علمای محترم خوزستان از درگاه خداوند تبارک وتعالی برای روح آن فقیه پرهیزگار و خدوم، رحمت، علودرجات و حشر با اجداد طاهرینش و برای خانواده مصاب و همه باز ماندگان، شاگردان، ارادتمندان به ویژه مردم شهید پرور استان خوزستان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

رضا رمضانی

........................................

پایان پیام/ 167