به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر انقلاب اسلامی، درگذشت فقیه مجاهد و آگاه، آیتالله سید علی شفیعی عضو مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفتند.
متن پیام حضرت آیتالله خامنهای به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
درگذشت فقیه مجاهد و آگاه، ابوالشهید مرحوم آیتالله آقای حاج سید علی شفیعی رحمتالله علیه را که از علمای وارستهی خوزستان بودند، به خاندان گرامی و شاگردان و ارادتمندان ایشان و همهی مردم اهواز تسلیت عرض میکنم.
این عالم پرهیزگار، علاوه بر عضویت در مجلس خبرگان، دارای سابقهی جهادی و خدماتی از دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله تا اکنون بودند و انشاءالله با قبول الهی، مشمول رحمت و مغفرت خداوند میباشند.
سیّدعلی خامنهای
۸ دی ۱۴۰۴
