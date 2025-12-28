آیت الله علم الهدی در همایش »الغالبون«: شکست مستقیم آمریکا در برابر مقاومت، عبرتی تاریخی از مکتب شهید سلیمانی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید احمد علمالهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، شامگاه شنبه ۶ دیماه در دومین همایش بینالمللی «الغالبون؛ مکتب شهید سلیمانی، راه روشن مقاومت» که به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانیهای مقیم ج.ا.ایران در مشهد برگزار شده بود، سخنرانی کرد و بر جایگاه برجسته مقاومت در جهان اسلام تأکید نمود.
امام جمعه مشهد با تقدیر از حضور فعالان مقاومت از کشورهای افغانستان، لبنان، بحرین و ایران، این گردهمایی را نمادی از اراده مشترک ملتها برای مقابله با ظلم و استکبار جهانی دانست و آن را نشاندهنده وحدت جریان مقاومت معرفی کرد.
آیتالله علمالهدی پرچم مقاومت را همانند پرچم حضرت علی(ع) توصیف کرد و تأکید نمود که تنها افرادی با صبر عمیق، ایمان راسخ و مجاهدت مداوم شایستگی حمل این پرچم را دارند و میتوانند آن را به اهتزاز درآورند.
وی رسالت اصلی انقلاب اسلامی را زمینهسازی برای ظهور حضرت ولیعصر(عج) دانست و اظهار داشت که پرچم مهدویت باید در امتداد پرچم حضرت علی(ع) برافراشته شود تا حاکمیت عدل الهی در جهان محقق گردد.
معنای واقعی صدور انقلاب؛ آمادهسازی برای مقاومت جهانی
نماینده ولی فقیه با استناد به فرمایشات امام خمینی(ره)، صدور انقلاب را نه صرفاً تبلیغ سیاسی یا تحریک علیه حکومتهای مزدور، بلکه آمادهسازی ملتهای مسلمان برای مقاومت در برابر استکبار و فراهم کردن زمینه عدالت جهانی برشمرد.
وی خاطرنشان کرد که در ابتدای انقلاب، بسیاری برداشتهای سطحی از صدور انقلاب داشتند، اما با شکلگیری جریان مقاومت در کشورهای مختلف، معنای واقعی آن آشکار شد و مقاومت به ابزار عملی تحقق اهداف انقلاب تبدیل گردید.
آیتالله علمالهدی از تجربه شخصی خود در حج سال ۱۳۵۸ یاد کرد و گفت که در گفتگو با دانشجویان، بر وظیفه مسلمانان در حمایت از فلسطین و ملتهای تحت ستم تأکید داشتم تا زمینه مقاومت فراگیر فراهم شود؛ زیرا بسیاری از دانشجویان تصور میکردند صدور انقلاب به معنای تحریک علیه حکومتهای مستکبر است.
گسترش مقاومت؛ از کشورهای اسلامی تا دانشگاههای آمریکا
وی مقاومت را فراتر از مرزهای کشورهای اسلامی دانست و افزود که امروز این جریان حتی در دانشگاههای آمریکا و دروازههای غرب اثرگذار شده و در کشورهایی چون افغانستان، عراق، لبنان، یمن و پاکستان گسترش یافته است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد که مقاومت، سدی محکم در برابر جهانخواری استکبار است و نه تنها سلطه آن را بر ملتها مانع شده، بلکه الگویی برای نظم نوین جهانی مبتنی بر عدالت به شمار میرود.
مکتب سلیمانی و شکست مستقیم آمریکا؛ ادامه مسیر عاشورا
امام جمعه مشهد با اشاره به مکتب شهید سلیمانی گفت که این شهید معتقد بود آمریکا جنایات خود را از طریق مزدوران انجام میدهد، اما شهادت حاج قاسم ثابت کرد که حتی در مواجهه مستقیم، آمریکا در برابر مقاومت شکست میخورد.
آیتالله علمالهدی مقاومت امروز را ادامه قیام امام حسین(ع) دانست و تأکید کرد همانگونه که صبر زینب کبری(س) پیام عاشورا را جهانی کرد، امروز نیز مجاهدت رزمندگان، مقاومت را به جریانی فراگیر تبدیل کرده است.
وی دستاوردهای مقاومت را پیروزی بر فشارهای شدید دشمنان داخلی و خارجی برشمرد و گفت که این جریان، استکبار و مزدورانش را در سراسر جهان تحت فشار قرار داده و حتی در کشورهای غربی تأثیر عمیق گذاشته است.
ادامه مقاومت تا ظهور امام زمان(ع) و حکومت مستضعفان عالم
نماینده ولی فقیه اظهار داشت که پرچم مقاومت امروز قویتر از همیشه است و ادامه این مسیر تا ظهور حضرت مهدی(عج) ضروری است تا عدالت جهانی محقق شود و هیچ قدرتی نتواند آن را متوقف کند.
ایشان با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری پس از شهادت شهید سلیمانی، مقاومت را الگویی برای ملتهای مسلمان و مستضعف جهان دانست که استقلال و هویت اسلامی آنها را تثبیت کرده است.
آیتالله علمالهدی تأکید کرد که هرچه استکبار بیشتر در استیصال فرو رود، پرچم مقاومت بالاتر میرود و این جریان به ستون اصلی نه گفتن به ظلم جهانی تبدیل شده و آینده جهان را شکل خواهد داد.
وی در پایان صبر و مجاهدت را کلید تداوم پرچم مقاومت دانست و افزود که این پرچم باید در دست کسانی بماند که اهل ایستادگی هستند تا زمینه ظهور امام زمان(عج) فراهم شود و مقاومت به الگویی توقفناپذیر تبدیل گردد.
