آیت الله علم الهدی در همایش »الغالبون«: شکست مستقیم آمریکا در برابر مقاومت، عبرتی تاریخی از مکتب شهید سلیمانی

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دومین همایش بین‌المللی «الغالبون؛ مکتب شهید سلیمانی، راه روشن مقاومت» در مشهد، پرچم مقاومت را همانند پرچم امام علی(ع) و راه مقاومت را ادامه قیام امام حسین(ع) دانست و تأکید کرد که این جریان حتی آمریکا را در مواجهه مستقیم شکست داده و تا ظهور حضرت مهدی(عج) قوی‌تر از همیشه برافراشته خواهد ماند.