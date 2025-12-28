به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین همایش بین‌المللی با عنوان «الغالبون؛ مکتب شهید سلیمانی، راه روشن مقاومت» به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران، شامگاه شنبه ۶ دی‌ماه، در سالن همایش هتل آفتاب ولایت شهر مقدس مشهد برگزار شد. این مراسم با حضور سخنرانان برجسته‌ای از ایران و کشورهای منطقه، به بررسی ابعاد مختلف مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی پرداخت و بر اهمیت وحدت اسلامی و مقاومت در برابر مستکبران تأکید کرد.

شهید سلیمانی، تداوم‌دهنده مکتب نبوی

حجت‌الاسلام و المسلمین سید جواد وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران، در سخنرانی خود شهید سلیمانی را ادامه‌دهنده مکتبی دانست که بنیانگذار آن پیامبر اکرم (ص) بود.

او تأکید کرد که شهید حاج قاسم سلیمانی با رفتار و منش خود، جلوه‌ای نوین از آموزه‌های اسلام در مبارزه با کفر، سلطه‌گران و مستکبران به نمایش گذاشت؛ این سردار بزرگ با ایمان عمیق و رفتار انسانی‌اش، جایگاهی ویژه در قلب ملت‌های منطقه پیدا کرد و محبوبیت او ریشه در همین ویژگی‌ها داشت.

وحیدی افزود که شهید سلیمانی با باور راسخ خود توانست توطئه‌های بزرگ مستکبران را خنثی کند و برادری و اخوت را میان گروه‌ها و ملیت‌های مختلف امت اسلامی تقویت نماید.

وی خاطر نشان ساخت که شهید سلیمانی به فکر شکل‌گیری تمدنی اسلامی بر پایه وحدت و انسجام بود و از تفکری راهبردی و دشمن‌شناسی عمیق برخوردار بود. دشمنان با شعارهای فریبنده و رنگارنگ قصد تسلط بر منابع خدادادی منطقه و ایجاد اختلافات عمیق میان مسلمانان را داشتند، اما شهید سلیمانی این نقشه‌ها را نقش بر آب کرد.

این عالم شیعه افغانستانی درباره نگاه فراملی و مرامذهبی حاج قاسم تصریح کرد که شهید سلیمانی به همان اندازه که از برادران شیعه حزب‌الله لبنان حمایت می‌کرد، از برادران اهل سنت در حماس و جهاد اسلامی فلسطین نیز پشتیبانی می‌نمود؛ این رویکرد فراقومی و فرامذهبی، نمادی از مکتب واقعی اسلام بود که سلیمانی آن را احیا کرد.

پیروزی از آن وارثان علی ابن ابی‌طالب (ع) است

شیخ حسن علی البغدادی، عضو شورای مرکزی حزب‌الله لبنان، در این همایش بر پایبندی به آرمان‌های امام خمینی (ره)، ادامه‌یافته توسط رهبر معظم انقلاب و پیموده‌شده توسط شهدای مقاومت تأکید کرد.

او گفت که جبهه مقاومت در خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی قرار دارد و این مبارزه علیه پروژه‌ای بزرگ است که به دنبال ایجاد خاورمیانه جدید و غارت ثروت‌های منطقه می‌باشد.

البغدادی به نبرد نابرابر اخیر اشاره کرد که دشمن بیش از ۷۵ هزار نیرو برای مقابله آماده کرده بود، اما نیروهای مقاومت نه تنها عقب‌نشینی نکردند، بلکه دشمن را عقب راندند و پس از دو ماه، او را مجبور به پذیرش پروتکل‌های بین‌المللی کردند.

وی با اشاره به این‌که پس از شهادت سید حسن نصرالله، دشمنان آرزوهای خود را بر باد رفته دیدند و هیچ‌کدام از اهدافشان محقق نشد، تصریح کرد: یا به شهادت می‌رسیم یا می‌جنگیم و در هر حال پیروزی از آن ماست. حتی با از دست دادن ظاهری شهدا، چیزی از قدرت امت کاسته نشده است. ما رهرو مکتبی هستیم که فریاد «هیهات منا الذله» را سر می‌دهد.

عضو شورای مرکزی حزب الله با یادآوری جنگ ۱۲ روزه گفت: جنگ اخیر علیه ایران، همان نقشه‌ای بود که برای فلسطین، یمن و افغانستان کشیده شده بود، اما مقاومت سربلند بیرون آمد.

البغدادی خطاب به صهیونیست‌ها گفت: آیا جرأت گزارش آنچه یمن با هواپیماهای شما کرد و ایران با موشک‌هایش بر سرتان آورد را دارید؟ ما فرزندان و وارثان حقیقی علی ابن ابی‌طالب(ع) هستیم و به آمریکا و اسرائیل توصیه می‌کنیم که تاریخ را بخوانید؛ اسلام به این جایگاه رسیده و منتظران امام مهدی (عج) همچنان بر عهد خود استوارند.

سردار سلیمانی، ستون امنیت ملی و الگوی وحدت

همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی ایران، از دیگر سخنرانان همایش «الغالبون؛ مکتب شهید سلیمانی، راه روشن مقاومت» به نقش برجسته او در تقویت پایه‌های جمهوری اسلامی و محور مقاومت پرداخت.

وی شهید سلیمانی را ستونی اصلی برای امنیت ملی ایران دانست که نه تنها در داخل کشور، بلکه در یمن، سوریه، لبنان و فلسطین، انسجام ملت‌ها را حفظ کرد و با دشمنان صهیونیستی مقابله نمود.

سامه‌یح مبارزه با داعش و جلوگیری از نفوذ آن به ایران را یکی از بزرگ‌ترین خدمات سلیمانی برشمرد که کشور را از تهدیدات فرامنطقه‌ای مصون داشت.

وی همچنین بر تفاوت یهودیت به عنوان دین باستانی و صهیونیسم به عنوان جریان سیاسی تأکید کرد و همکاری برخی گروه‌های مسلمان‌نما با صهیونیسم را تهدیدی برای وحدت اسلامی دانست که باید با اتحاد ادیان و ملت‌ها با آن مقابله شود.

نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی تجربه مقاومت افغانستان در برابر تجاوز را الگویی برای امت اسلامی دانست و افزود: مقاومت ملت افغانستان در برابر شوروی و سپس ارتش آمریکا نشان‌دهنده اهمیت انسجام ملی و اتحاد میان اقوام مختلف است؛ مردم افغانستان با وجود فقر و سختی توانستند در کنار یکدیگر ایستادگی کنند و این تجربه باید الگویی برای امت اسلامی در مقابله با دشمنان مشترک باشد.

همایون سامه‌یح قدردانی از شهید سلیمانی را، قدردانی از امنیت مشترک همه ایرانیان دانست و خاطرنشان کرد: او فراجناحی بود و دل‌های متنوع را زیر پرچم ایران گرد آورد؛ شهادتش ضایعه‌ای بزرگ است، اما مکتبش زنده و الهام‌بخش باقی می‌ماند. راه سلیمانی، خردمندانه برای حفظ ایران به عنوان خانه مشترک همه ایرانیان است.

در این همایش سخنرانان دیگری از کشورهای بحرین، افغانستان و ایران نیز با اشاره به ویژگی‌های مکتب شهید سلیمانی، به ادامه مقاومت در برابر رژیم کودک‌کُش صهیونیستی و اربابش آمریکا تصریح کردند.

