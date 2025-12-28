به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فراخوان یازدهمین جشنواره رسانه ای ابوذر استان قم با شعار «ابوذر؛ جشنواره ای برای همه اهالی رسانه» اعلام شد.

در آستانه گرامیداشت دهه «بصیرت و میثاق امت با ولایت»، فراخوان یازدهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان قم در دو بخش «اصلی و ویژه» و ۱۰ قالب متنوع رسانه‌ای اعلام شد.

اعلام فراخوان جشنواره یازدهم ابوذر با شعار «ابوذر؛ جشنواره ای برای همه اهالی رسانه» در حقیقت آغاز عملیات رسانه‌ای برای پیگیری، تبیین، گفتمان سازی، جریان سازی و تحقق مطالبات، رهنمودها و دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

محورهای بخش اصلی جشنواره:

۱- شعار سال (سرمایه گذاری برای تولید)

۲- جهاد تبیین (رسانه و حمایت از جبهه مقاومت) و (معرفی الگوهای جهاد و شهادت)

۳- سبک زندگی ایرانی اسلامی (عفاف و حجاب)

۴- بسیج و عرصه‌های خدمت (فعالیت گروه‌های جهادی در میدان‌های سازندگی، محرومیت زدایی، پزشکی، و...)

۵- امیدآفرینی و روایت پیشرفت

۶- دستاوردهای انقلاب اسلامی

۷- مقاومت مردم ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه

۸- خانواده، جامعه، فرزندآوری

محورهای بخش ویژه:

۱- بین الملل (ویژه فعالان رسانه ای غیرایرانی) با موضوع (روایت ایران و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه)

۲- جایگاه و کرامت زن در اندیشه حضرت امام خامنه ای

۳- اصلاح الگوی مصرف انرژی

قالب‌های جشنواره:

۱- خبر

۲- گزارش خبری

۳- مصاحبه

۴- یادداشت و سرمقاله

۵- تیتر

۶- اینفوگرافی و موشن‌گرافی

۷- عکس (تک عکس و گزارش تصویری)

۸- کلیپ و گزارش ویدئویی

۹- مستند

۱۰- پادکست

شرایط و ضوابط شرکت در جشنواره:

۱- آثار ارسالی به جشنواره ابوذر باید در بازه زمانی ۱۰/۱۵/ ۱۴۰۳ تا ۱۱/۰۵/ ۱۴۰۴ منتشر شده باشد.

۲- آثار باید در یکی از رسانه‌های مکتوب، مجازی، دیداری یا شنیداری دارای مجوز و یا رسانه ملی با نام صاحب اثر منتشر شده باشد. آثار بدون نام و یا دارای کد باید به تأیید مدیرمسئول رسانه برسد.

تبصره: اهالی غیر قمی در صورتی می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند که آثار آنها مربوط به شهر قم باشد یا در یکی از رسانه‌های قم منتشر شده باشد.

۳- هر فرد مجاز به ارسال حداکثر ۴ اثر در هر یک از قالب‌های جشنواره است.

۴- آثار ارسالی باید در محورهای جشنواره و طبق ریزموضوعات هر سرفصل به جشنواره ارسال شود.

۵- اثر منتشر شده در رسانه‌های رسمی مکتوب نباید به صورت بریده نشریه باشد بلکه باید صفحه کامل نشریه که اثر در آن منتشر و نام صاحب اثر هم درج شده باشد، ارسال شود.

۶- در رسانه‌های مجازی که آثار بی نام منتشر می شود، قید لینک مطلب در اثر یا ارائه وضعیت هویتی اثر ضروری است.

۷- عکس ها بافرمت jpg یا فایل zip به صورت اصل (اورجینال) ارسال شود، به عبارتی با فتوشاپ یا ابزار دیگر به صورت اغراق آمیز دست‌کاری نشده باشد.

۸- مستند، موشن گرافیک و آثار نمایشی با محوریت موضوعات جشنواره باید در رسانه‌های دارای مجوز رسمی استان شامل پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری، مطبوعات و یا صدا وسیما منتشر شده باشد.

۹- آثاری که به طور مشترک وگروهی تهیه شده باشد، در صورت راهیابی به مرحله نهایی، گروه تولید کننده به عنوان برگزیده اعلام خواهد شد .

۱۰- آثار رسیده به دبیرخانه از لحاظ مالکیت معنوی مورد بررسی قرار می گیرد و باید در جشنواره دیگری برگزیده نشده باشند.

۱۱- آثار باید از طریق وب سایت یازدهمین جشنواره ابوذر استان قم به آدرس https://bsrqom.ir ارسال شود.

توضیح: به آثاری که به صورت ایمیل یا دستی و یا خارج از بازه زمانی اعلام شده، ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد

آثاری در جشنواره ابوذر پذیرفته می شود که در رسانه‌های استان قم (دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) منتشر شده باشد و در جشنواره دیگری هم برگزیده نشده باشد.



تولیدات رسانه‌ای (کلیپ، گزارش ویدئویی، اینفوگرافی و موشن‌گرافی، مستند) با استفاده از هوش مصنوعی هم پذیرفته می شود.

جوایز جشنواره:

نفر اول هر بخش: تقدیرنامه، تندیس جشنواره و ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی

نفر دوم هر بخش: تقدیرنامه و ۴۰ میلیون ریال جایزه نقدی

نفر سوم هر بخش: تقدیر نامه و ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی

مهلت ارسال آثار: ۵ بهمن ۱۴۰۴

نحوه ارسال آثار:

https://bsrqom.ir

گزارش های ویدئویی و فیلم های مستند دارای حجم بالا که امکان ارسال از طریق وب سایت مقدور نمی باشد، به صورت حضوری به دبیرخانه جشنواره ابوذر مستقر در سازمان بسیج رسانه استان قم واقع در خیابان معلم شرقی، نرسیده به میدان بسیج، کوچه ۶، ساختمان ستاد بسیج اقشار، طبقه اول، بسیج رسانه تحویل داده شود.

ارتباط با دبیرخانه جشنواره:

سازمان بسیج رسانه استان قم:

۳۱۱۲۷۹۸۶ – ۰۲۵

۳۱۱۲۷۹۸۷ - ۰۲۵

https://eitaa.com/resaneqom

دبیر جشنواره:

۳۲۹۲۴۷۵۰-۰۲۵

https://eitaa.com/alizade۱۱۰

دعوت فراگیر از فعالان رسانه‌ای:

دبیرخانه یازدهمین جشنواره ابوذر استان قم از فعالان رسانه‌ای مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی استان دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دعوت می کند آثار خود را بر اساس شرایط و ضوابط اعلام شده به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

