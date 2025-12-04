به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در جلسهای با حضور سردار فتح الله جمیری فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) استان قم و داود شمس مسئول سازمان بسیج رسانه استان، علی علیزاده به عنوان «دبیر یازدهمین جشنواره رسانهای ابوذر استان قم» معرفی شد.
سردار جمیری در این جلسه با اشاره به نگاه کلان و حداکثری رهبر معظم انقلاب به بسیج و بسیجی، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در بیانات ۶ آذر امسال، گستره وسیع بسیج و بسیجی بودن را ترسیم فرمودند. به طور مثال هر قهرمان ورزشی یا علمی که در میادین جهانی و المپیادها پرچم مقدس جمهوری اسلامی را بالا می برد، بسیجی محسوب می شود.
فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) استان قم با تاکید بر ضرورت تقویت پیوند رسانه و بسیج، اظهار کرد: براساس رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب، هر کسی که از کشور دفاع کند، بسیجی است و نیازی به فرم و ثبت نام هم ندارد.
سردار جمیری همچنین بر تبیین رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، استفاده از ظرفیتهای رسانهای استان و طراحی زمانبندی برنامههای جشنواره ابوذر تاکید کرد.
داود شمس مسئول سازمان بسیج رسانه استان قم هم در این جلسه گزارشی از برنامهها و فعالیتهای این سازمان ارائه داد و گفت: مهمترین رسالت سازمان بسیج رسانه جهاد تبیین و امید آفرینی است. براین اساس همه برنامههای سازمان و جشنواره ابوذر و رویدادهای رسانهای ذیل آن، برپایه این رسالت طراحی و اجرا میشود.
علیزاده دبیر جشنواره ابوذر هم در این جلسه گزارشی از فعالیتهای جشنواره در دورههای نهم و دهم و برنامههای دوره یازدهم ارائه داد.
در این جلسه حکم دبیری یازدهمین دوره جشنواره رسانه ای استان قم توسط سردار جمیری فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) به علی علیزاده اعطا شد.
علیزاده، دبیری دورههای نهم و دهم جشنواره ابوذر، حدود ۲۵ سال سابقه فعالیت حرفهای رسانهای، تدریس دورههای خبرنگاری و سواد رسانه، برگزیده جشنوارههای رسانهای استانی و ملی، عضویت در هیئت اندیشه ورز و شورای بسیج رسانه استان قم و ... را در کارنامه خود دارد و هم اکنون هم دبیر خبرگزاری حوزه است.
