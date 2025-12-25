به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین حسین رفیعی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ابنا به تشریح جزئیات حضور طلاب غیرایرانی در جشنواره هنرهای آسمانی و چشماندازهای بینالمللی این جشنواره پرداخت. وی با اشاره به این موضوع که حضور طلاب از اقصی نقاط جهان در شهر مقدس قم یک فرصت بیبدیل است، بر لزوم نگاه راهبردی به این قشر در تولیدات هنری تأکید کرد:
ابنا: لطفاً درباره ابعاد بینالمللی جشنواره و حضور طلاب غیرایرانی یا هر وجه بینالمللی دیگری که در دهمین دوره جشنواره هنرهای آسمانی لحاظ شده است، توضیح دهید.
یکی از رویکردهای اصلی این جشنواره، رویکرد تمدنی است. چنانچه بخواهیم در آستانه فعالیتهای تمدنی، حرکتی بینالمللی داشته باشیم، ناگزیر هستیم به طلاب غیرایرانی توجه ویژهای داشته باشیم. در حال حاضر طلاب خارج از کشور از حدود ۱۰۰ ملیت مختلف در قم حضور دارند که باید به استعدادهای هنری آنان پرداخته شود. نگاه این طلاب از منظر بینالملل به مسائل داخلی و حضور فعال آنان، زمینهساز اصلی برای رشد و شکوفایی جشنواره در عرصههای جهانی خواهد بود.
آمار مشارکت طلاب غیرایرانی در جشنواره
ابنا: چه تعداد از طلاب غیرایرانی در این دوره از جشنواره مشارکت داشتهاند و وضعیت حضور خواهران و برادران در این بخش به چه صورت است؟
در این دوره شاهد مشارکت تعداد قابل توجهی از طلاب جامعهالمصطفی نبودیم. و نسبت به جمعیت کل این طلاب، میزان مشارکت برادران و خواهران طلبه غیرایرانی در حد انتظار نبود. طبق آمارهای ثبت شده، ۱۱۳ نفر از طلاب غیرایرانی در این دوره شرکت کردهاند. این رقم نسبت به دورههای پیشین رشد بهتری را نشان میدهد؛ با این حال، نسبت به پتانسیل موجود در جامعهالمصطفی، همچنان با نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.
برنامههای تحولی برای دورههای آینده
ابنا: آیا برای دورههای بعدی جشنواره، برنامهریزی مشخصی جهت افزایش انگیزه و مشارکت بیشتر طلاب غیرایرانی در دستور کار دارید؟
بله، قطعاً برنامههایی در این زمینه وجود دارد. در حال حاضر مشغول تعامل، گفتگو و انگیزهسازی برای جذب بیشتر این قشر هستیم. در دورههای آتی، مسائل و دغدغههای ویژه طلاب بینالملل بهطور اختصاصی در ساختار جشنواره گنجانده خواهد شد. امیدواریم با این تمهیدات، در آینده شاهد حضور فعالتر و اثرگذارتر طلاب غیرایرانی در تمامی عرصههای هنری جشنواره باشیم.
