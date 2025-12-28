سه ماهواره ایرانی با موفقیت به فضا پرتاب شدند/ ایران در جمع ۱۰ کشور برتر جهان در چرخه کامل فناوری فضایی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امروز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ (۲۸ دسامبر ۲۰۲۵)، جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین و مهمترین مأموریت‌های فضایی خود را رقم زد و همزمان سه ماهواره ایرانی از پایگاه فضایی وستوچنی در روسیه با استفاده از ماهواره‌بر روسی سایوز به فضا پرتاب شدند.

طبق برنامه‌ریزی، این ماهواره‌ها در ارتفاع حدود ۵۰۰ کیلومتر از سطح زمین قرار می‌گیرند؛ مداری که برای سنجش از دور، تصویربرداری زمینی و داده‌های کاربردی مناسب است و در عین حال امکان ارتباط و انتقال داده‌های سریع با ایستگاه‌های زمینی را فراهم می‌کند.

حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی عصر امروز در برنامه پرتاب ۳ ماهواره ایرانی در جمع خبرنگاران با اشاره به گسترش برنامه‌های فضایی کشور گفت: ایران به لطف توانمندی همزمان در طراحی و ساخت ماهواره، پرتابگر، و زیرساخت‌های لازم برای دریافت و پردازش داده‌ها، در زمره ۱۰ تا ۱۱ کشور پیشرو دنیا در حوزه فضایی قرار دارد.

رئیس سازمان فضایی گفت: انعقاد قرارداد با شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلف و به ثمر رسیدن ماهواره‌های طراحی و ساخته‌شده، نشان‌دهنده توسعه، گستردگی و افزایش سرعت رشد صنعت فضایی ایران است.

وی افزود: ورود بازیگران جدید، به‌ویژه بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، نویدبخش آینده‌ای روشن برای صنعت فضایی کشور است. این روند علاوه بر توسعه فناوری، زمینه‌ساز اقتصادی شدن صنعت فضاست؛ موضوعی که به‌طور جدی در دولت دنبال می‌شود.

ویدیوی لحظه پرتاب ماهواره‌های ایرانی به فضا از پایگاه فضایی وستوچنی

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه محصولات و گزارش‌های مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای می‌توانند ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کنند، تصریح کرد: از چند منظر می‌توان برای صنعت فضایی کشور ارزش اقتصادی تعریف کرد که این موضوع نقش مهمی در پایداری و رشد این حوزه دارد.

سالاریه با اشاره به جایگاه ایران در صنعت فضایی جهان اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران جزو ۱۰ تا ۱۱ کشور برتر دنیاست که به‌صورت هم‌زمان توان طراحی و ساخت ماهواره، ماهواره‌بر و زیرساخت‌های پرتاب، دریافت داده و پردازش تصاویر را در اختیار دارد و سال‌هاست در این حوزه به‌طور مستمر فعالیت می‌کند.

وی ادامه داد: آنچه برای ما ضروری است، افزایش تعداد ماهواره‌ها، ارتقای دقت و کیفیت آنها و توسعه کلاس‌های مختلف ماهواره‌ای از جمله مخابراتی، سنجشی، راداری و تصویربرداری است. صنعت فضا در دنیا کاملاً رقابتی است و کشورهایی که وارد این حوزه شده‌اند، در حال افزایش بهره‌برداری خود از فضا هستند.

رئیس سازمان فضایی ایران با تأکید بر لزوم حفظ شتاب توسعه گفت: کشورهای جدیدی به رقابت فضایی وارد شده‌اند و بسیاری از کشورهایی که پیش‌تر نقشی در این صنعت نداشتند، اکنون سرمایه‌گذاری خود را آغاز کرده‌اند. ما نیز باید با تکیه بر فناوری‌های بومی، نیروی انسانی داخلی و با شتاب بالا، مسیر توسعه را ادامه دهیم.

سالاریه درباره رتبه دقیق ایران در میان کشورهای فضایی گفت: تعیین جایگاه دقیق در میان این ۱۰ یا ۱۱ کشور کار ساده‌ای نیست، اما باید توجه داشت که از میان حدود ۲۰۰ کشور جهان، کمتر از پنج درصد توانمندی کامل فضایی دارند و ایران یکی از این کشورهاست.

وی در پایان با اشاره به ویژگی‌های فنی ماهواره‌های پرتاب‌شده گفت: ماهواره‌هایی که اخیراً و در گذشته پرتاب شده‌اند، از نظر دقت و کیفیت در زمره ماهواره‌های پیشرفته قرار دارند و در حوزه تصویربرداری به دقت‌هایی در حدود ۱۵ متر دست یافته‌اند که نشان‌دهنده ارتقای قابل توجه توان فنی کشور است.

