ماهواره «کوثر» به پرتابگر متصل شد؛ ورود سومین ماهواره خصوصی ایران به مرحله نهایی پرتاب

ماهواره سنجشی «کوثر» ساخت بخش خصوصی، با اتصال موفق به پرتابگر و پشت سر گذاشتن تست‌های نهایی سازگاری، یک گام به مدار زمین نزدیک‌تر شد. گام‌های نهایی برای پرتاب ماهواره «کوثر» و دو ماهواره ایرانی دیگر برداشته شد. این ماهواره که ثمره تلاش دانشمندان جوان کشور در بخش خصوصی است، امروز وارد فاز حساس و جدیدی از آماده‌سازی برای مأموریت فضایی خود شد.

اتصال موفق به پرتابگر

بر اساس اعلام تیم فنی پروژه، عملیات حساس اتصال ماهواره به پرتابگر با موفقیت به پایان رسیده و ماهواره عملاً تحویل سامانه پرتاب شده است. هم‌زمان با این فرایند، تمامی تست‌های فنی مربوط به سازگاری نهایی میان ماهواره و پرتابگر نیز انجام شد و نتایج آن موفقیت‌آمیز بود.

به گفته مسئولان این پروژه، اقدامات انجام‌شده بخش بسیار مهمی از چرخه آماده‌سازی برای تزریق ماهواره به مدار محسوب می‌شود. طبق برنامه‌ریزی‌ها، مراحل باقی‌مانده شامل عملیات «کپسوله‌سازی» است که در آن ماهواره و پرتابگر درون محفظه محافظ (دماغه موشک) قرار می‌گیرند و پس از آن، مجموعه آماده‌شده به سکوی پرتاب منتقل خواهد شد.

ویژگی‌های ماهواره و رکورد بخش خصوصی

ماهواره کوثر یک ماهواره پیشرفته در حوزه سنجش از دور است که طراحی و ساخت آن توسط شرکت دانش‌بنیان «امیدفضا» انجام شده و محموله اپتیکی (دوربین) آن نیز توسط یکی دیگر از شرکت‌های دانش‌بنیان توسعه یافته است.

این پروژه به عنوان سومین ماهواره متعلق به بخش خصوصی ایران، رکوردی قابل توجه را ثبت کرده؛ چراکه فاصله طراحی تا ساخت آن کمتر از یک سال بوده است. این سرعت عمل، نشان‌دهنده جهش و رشد پرشتاب اکوسیستم فضایی خصوصی در کشور است.

