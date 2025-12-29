حمله اوکراین با ۹۱ پهپاد به اقامتگاه پوتین/ ترامپ شوکه شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: اوکراین با استفاده از ۹۱ فروند پهپاد دوربرد به اقامتگاه ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در منطقه نووگورود حمله کرد، اما سامانه‌های پدافند هوایی همه این پهپادها را سرنگون کردند.

این حملات شامگاه شنبه و همچنین شب بعد در جریان مذاکرات فشرده بین روسیه و ایالات متحده برای حل و فصل مناقشه اوکراین انجام شد. ‌

طبق گزارش منابع خبری، پهپادهای مهاجم سرنگون شده‌اند و هیچ گزارشی از تلفات یا خسارات ناشی از لاشه پهپاد وجود ندارد.

در عین حال کاخ کرملین شامگاه دوشنبه از تماس تلفنی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا خبر داد و اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از حمله پهپادی اوکراین به اقامتگاه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شوکه شده است.

یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌جمهور روسیه افزود: دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در تماس با ولادیمیر پوتین از شنیدن این خبر شوکه شد؛ او به معنای واقعی خشمگین شد و گفت که نمی‌تواند چنین اقدامات دیوانه‌واری را تصور کند.

به گفته وی، پوتین در این تماس تلفنی به ترامپ گفت که موضع روسیه در مذاکرات برای حل مناقشه اوکراین به دلیل این اقدام مبتنی بر تروریسم دولتی کی‌یف بار دیگر بررسی خواهد شد.

رئیس‌جمهور روسیه در این تماس تلفنی در عین حال تأکید کرد که طرف روسی قصد دارد به همکاری نزدیک و سازنده با شرکای آمریکایی خود برای یافتن راه‌هایی برای دستیابی به صلح ادامه دهد.

