بازداشت رئیس «شورای اسلامی علوی» در طرطوس و اعمال مقررات منع آمد و شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دیده‌بان حقوق بشر سوریه شامگاه یکشنبه از بازداشت شیخ علی هلهل، رئیس شورای اسلامی علوی در استان ساحلی طرطوس توسط دستگاه امنیت عمومی وابسته به نظام حاکم بر سوریه خبر داد.

این نهاد حقوق بشری اعلام کرد که بازداشت شیخ هلهل «به دنبال فراخوان وی برای شرکت در تظاهرات‌های روز یکشنبه در پاسخ به دعوت شیخ غزال غزال» صورت گرفته است.

در پی این اقدام، «شورای اسلامی علوی» با صدور بیانیه‌ای، بازداشت شهروندان و در رأس آن‌ها شیخ علی هلهل را به دلیل حمایت از «تحصن‌های مسالمت‌آمیز» محکوم کرد. در درگیری‌ها در سوریه سه تن کشته شده‌اند.

همزمان، منابع محلی گزارش دادند که در شهر طرطوس مقررات منع آمد و شد اعلام شده و این محدودیت تا ساعت ۷ صبح روز دوشنبه (فردا) ادامه خواهد داشت.

منابع مذکور همچنین اشاره کردند که «گروه‌های نظامی وابسته به وزارت دفاع دولت حاکم بر سوریه شروع به اعزام نیرو به مناطق ساحلی سوریه کرده‌اند.»

یک فعال سوری در گفت‌وگو با شبکه المیادین، وضعیت در استان طرطوس را «فاجعه‌بار و غیرقابل توصیف» خواند و اعلام کرد که «افراد مسلح به طور مستقیم به سوی تظاهرکنندگان شلیک کرده‌اند.»

روز یکشنبه، شهرهای بانیاس، لاذقیه، جبله و حمص شاهد برگزاری تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز شهروندان علیه «نظام حاکم در سوریه» بود. این اعتراضات با حملات و شلیک مستقیم و استفاده از سلاح سرد توسط نیروهای امنیت عمومی سوریه مواجه شد که به گفته شاهدان عینی، تعدادی قربانی و زخمی بر جای گذاشته است.

معترضان شعارهایی با مضمون «توقف کشتار»، «فدرالیسم» و «عدالت» سر دادند و همچنین انفجار روز جمعه در مسجد امام علی در حمص را محکوم کردند. از دیگر مطالبات آن‌ها، آزادی بازداشت‌شدگانی بود که پس از سقوط نظام سابق دستگیر شده‌اند.

