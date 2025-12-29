آرامش نسبی بر سواحل سوریه حاکم است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در بحبوحه تنشهای امنیتی و وضعیت آمادهباش آشکار در تعدادی از شهرها و حضور غیرنظامیان مسلح حامی رژیم در نزدیکی محلههای علوینشین، مناطق ساحلی سوریه پس از تظاهرات و خشونتهایی که در جریان اعتراضات دیروز به درخواست شیخ غزال غزال، رئیس شورای عالی اسلامی علویان رخ داد، شاهد آرامش محتاطانهای هستند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه به نقل از منابع خود گزارش داد که خودروهای نظامی و زرهی متعلق به نیروهای امنیتی در شهر لاذقیه، به ویژه در تقاطعهای اصلی و میدانهای کشاورزی، هارون و ازهاری، که دیروز شاهد تجمعات و تظاهرات بودند، مستقر شدهاند، علاوه بر این، نیروهای نظامی و امنیتی در استان طرطوس نیز مستقر شدهاند.
منابع گزارش دادند که محلههای عمدتاً علوینشین دیشب توسط هواداران مقامات سوریه مورد حمله قرار گرفتند که طی آن توهینها و نفرینهای فرقهای متوجه علویان شد و همزمان با آن، کمپینهای تحریک و بسیج از طریق رسانههای اجتماعی، از جمله فراخوانها برای انتقام از تظاهرکنندگان، آغاز شد.
دیروز، در بحبوحه استقرار گسترده نیروهای امنیتی و استفاده از خودروهای زرهی و تانکها در خیابانهای لاذقیه، جبله و طرطوس،دو غیرنظامی و یک عضو امنیت عمومی کشته و حدود ۵۰ نفر دیگر در نتیجه تیراندازی، حملات با سلاحهای سرد و ضرب و شتم زخمی شدند.
