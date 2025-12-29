به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - سردار علی‌محمد نائینی، امروز دوشنبه، ۸ دی ۱۴۰۴ در نشست خبری ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت که در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن ماه رجب و مناسبت‌های این ماه پرفضیلت، آن را فرصتی مغتنم برای عبادت، بندگی و بهره‌مندی از برکات الهی دانست و ابراز امیدواری کرد همه آحاد جامعه از فضائل این ماه بهره‌مند شوند.

وی همچنین پرتاب موفق سه ماهواره ایرانی در شرایط سخت تحریم و با تکیه بر توان جوانان متخصص کشور را تبریک گفت و از حضور و همراهی اصحاب رسانه در پوشش رویدادهای ملی و انقلابی قدردانی کرد.

رئیس ستاد بزرگداشت حماسه نهم دی با اشاره به اهمیت توجه به مناسبت‌های ملی و انقلابی اظهار کرد: پرداختن به این مناسبت‌ها نقش مهمی در تقویت وحدت ملی، انتقال هویت تاریخی به نسل‌های جدید و افزایش بصیرت و آگاهی عمومی دارد و فرهنگ مقاومت را در برابر تهدیدات و چالش‌های نوظهور تقویت می‌کند.

وی یوم‌الله نهم دی سال ۱۳۸۸ را یک رویداد حماسی، ماندگار و غرورآفرین توصیف کرد و افزود: این حماسه، واکنشی منحصر به‌فرد و تمام‌کننده به یک تهدید پیچیده و خطرناک بود که همچنان به‌عنوان الگویی زنده و درس‌آموز در مواجهه با حوادث جدید پیش‌روی ملت ایران قرار دارد.

فتنه ۸۸ و جنگ تحمیلی دوازده‌روزه؛ آزمون انسجام ملی

سردار نائینی با مقایسه فتنه ۸۸ و جنگ تحمیلی دوازده‌روزه تصریح کرد: این دو حادثه از مهم‌ترین تهدیدات امنیتی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی بودند که هدف اصلی آن‌ها براندازی نظام بود، اما هر دو با تدبیر رهبری و اتحاد و بصیرت مردم به فرصت تبدیل شدند.

وی این حوادث را سنجش واقعی انسجام ملی، تاب‌آوری اجتماعی و سیاسی ملت ایران در برابر طوفان‌های سهمگین جنگ‌ها و فتنه‌ها دانست.

رئیس ستاد بزرگداشت نهم دی با اشاره به تقارن هفته بصیرت با ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: شهید سلیمانی همواره تأکید داشت که در دل جنگ‌ها و بحران‌ها فرصت نهفته است و جمهوری اسلامی ایران در فتنه ۸۸ و جنگ دوازده‌روزه این حقیقت را به‌خوبی به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه فتنه ۸۸ و جنگ تحمیلی دوازده‌روزه هر دو پروژه مشترک آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانانشان بود، افزود: در هر دو مقطع، سرویس‌های جاسوسی، سفارتخانه‌ها و رسانه‌های غربی به‌صورت منسجم برای براندازی برنامه‌ریزی کرده بودند، اما با محاسبات غلط وارد میدان شدند و شکست خوردند.

سردار نائینی تأکید کرد: آنچه دشمن را در جنگ تحمیلی دوازده‌روزه شکست داد، انسجام ملی بود؛ انسجامی که امروز هدف اصلی دشمن در جنگ شناختی و روانی قرار گرفته است.

وی افزود: دشمن با بهره‌گیری از مشکلات اقتصادی، ضعف‌های مدیریتی و برخی رویدادهای اجتماعی، به دنبال تضعیف روحیه ملی و همبستگی اجتماعی است.

بصیرت و مقاومت؛ دستاوردهای هویتی نهم دی

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت نهم دی، بصیرت و مقاومت را دو دستاورد هویتی حماسه نهم دی و دفاع مقدس دوازده‌روزه دانست و گفت: تقویت بصیرت و تبیین منطق مقاومت از اهداف اصلی بزرگداشت این یوم‌الله است و رسانه‌ها و نخبگان نقش محوری در این زمینه دارند.

وی با اعلام شعار شانزدهمین سالگرد بزرگداشت نهم دی با عنوان «یوم‌الله نهم دی، تجلی انسجام ملی» گفت: امسال این مراسم در شرایطی برگزار می‌شود که کشور همچنان با تهدیدات نوظهور مواجه است و ضرورت بازخوانی روح حماسه نهم دی بیش از گذشته احساس می‌شود.

برگزاری تجمعات بصیرتی در بیش از ۹۰۰ شهر کشور

سردار نائینی از برگزاری تجمعات بصیرتی در تمامی استان‌ها و بیش از ۹۰۰ شهرستان کشور خبر داد و افزود: مراسم محوری تهران روز سه‌شنبه نهم دی در میدان امام حسین(ع) با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه، برگزار خواهد شد.

وی به تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده پرداخت و گفت: استفاده از ظرفیت نمازهای جمعه پنجم و پانزدهم دی، برگزاری جلسات تبیینی و تحلیلی در مساجد، دانشگاه‌ها و پایگاه‌های بسیج، اعزام سخنرانان تراز ملی به مراکز استان‌ها و برگزاری بیش از ۳۰۰ همایش بصیرتی و شب شعر از جمله برنامه‌های این ایام است.

سردار نائینی همچنین اجرای بیش از ۶ هزار سرود توسط گروه‌های دهه هشتادی و نودی، برپایی مراسم در امامزاده‌ها و بقاع متبرکه و تولید برنامه‌های ویژه رسانه‌ای در صداوسیما را از دیگر برنامه‌های ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی برشمرد و افزود: نصب دیوارنگاره‌ها و تابلوهای تبلیغی در اماکن عمومی و برگزاری یادواره شهدا و تکریم خانواده‌های شهدای بصیرت از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.

