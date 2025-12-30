کد مطلب: 1767790

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت سالگرد شهادت قهرمان ملی شهید حاج قاسم سلیمانی از دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) با شعار «ایران‌مرد» رونمایی شد.