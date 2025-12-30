https://fa.abna24.com/xk3hn۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۹ کد مطلب 1767790 اخبار ایران صفحه اصلی اخبار ایران تصویر | این جوانمرد از سپاه علی(ع)، همچنان پاسدار ایران است ۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۹ کد مطلب: 1767790 به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت سالگرد شهادت قهرمان ملی شهید حاج قاسم سلیمانی از دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) با شعار «ایرانمرد» رونمایی شد. .......................... پایان پیام برچسبها ديوار نگاره میدان ولیعصر تهران حاج قاسم سلیمانی اخبار مرتبط سردار نائینی: نهم دی، تجلی انسجام ملی و پاسخ تمامکننده ملت ایران به پروژههای براندازی است کارزار جهانی برای آزادی »مروان برغوثی« از زندانهای اسرائیل ۴۴۰ کتابخانه در کانون های فرهنگی هنری مازندران فعال هستند تصویر قهرمانان کشتی فرنگی بر دیوارنگاره میدان ولیعصر تهران عکس | تصویر قهرمانان کشتی جهان بر روی دیوارنگاره میدان انقلاب تهران شهرداری قم : «باغ و پارک سالاریه» احیا و بازپسگیری خواهد شد برگزاری مسابقه نقاشی «کودکان جهان اسلام و پیامبر مهر و رحمت» در حرم امام رضا(ع) + تصاویر رونمایی از جدیدترین دیوارنگاره میدان امام حسین (ع) شیراز با تکیه بر شعار "انا علی العهد" گزارش تصویری | اجرای طرح دیوارنگاره «ایران ای سرای امید» در تهران «یار مظلوم، خصم ظالم» در میدان ولیعصر (عج) تهران نقش بست
