تصویر | این جوان‌مرد از سپاه علی(ع)، هم‌چنان پاسدار ایران است

۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۹
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت سالگرد شهادت قهرمان ملی شهید حاج قاسم سلیمانی از دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) با شعار «ایران‌مرد» رونمایی شد.

