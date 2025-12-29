به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری همایش بین المللی اندیشههای فقهی مقام معظم رهبری با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر تلخابی رئیس مجتمع آموزش عالی فقه و اصول و حجت الاسلام والمسلمین دکتر رحیم ابوالحسینی معاون آموزش مجتمع، صبح امروز در سالن شهیدین مدرسه علمیه حجتیه برگزار شد.
حجت الاسلام ابوالحسینی در ابتدای این نشست اظهار داشت: این همایش با عنوان بررسی و تحلیل اندیشههای فقهی مقام معظم رهبری است. در این مجتمع، موضوعات اصلی فقه و اصول است و طبیعی است که با محوریت اندیشه های فقهی این همایش برگزار شود.
وی دلیل اصلی انتخاب این موضوع را اینگونه عنوان کرد: اساتید مجتمع با بررسی دروس خارج رهبری، به نو و بدیع بودن این مطالب رسیدند و در نهایت بهعنوان موضوع اصلی تصویب شد. ۱۳ محور به تصویب رسیده و ۷ کمیسیون تشکیل شد و این ۷ کمیسیون کلیت مطالب مقاممعظم رهبری را پوشش میدهد.
وی در ادامه گفت: از موضوعاتی که روی توجه داریم و بارها مقام معظم رهبری بر آن تاکید ویژه داشتند، مساله فقه مقاومت و جهاد است و همین مقاومت باعث سربلندی جمهوری اسلامی است.
ابوالحسینی در ادامه گفت: مجوز نمایهسازی مقالات از جمله ISI را اخذ کردهایم و رتبه علمی بالایی خواهند داشت.
دبیر علمی همایش در مورد مقالات ارسالی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: مقالات در چند زبان به دبیرخانه ارسال میشود از جمله زبان فارسی، عربی، انگلیسی، اردو، سندی، فرانسه، اسپانیولی و افریقایی انجام میشود .
وی ضمن اشاره به رونمایی پوستر این همایش گفت: پوستر همایش به چهار زبان ترجمه و رونمایی شده و زمان ارسال مقالات تا ۱۰ آبان ۱۴۰۵ و همایش نیز در اسفند ۱۴۰۵ برگزار میشود.
دبیر علمی همایش درباره پیشبینی تعداد مقالات دریافتی گفت: از ظرفیتهایی که اشاره شد، در همایش قبلی چون این تجربه را داشتیم، پیشبینی بیش از ۱۲۰۰ مقاله است هرچند درخواست مقاله سفارشی از ۲۰ نهاد همکار نیز شده است.
وی برخی از نهادهای همکار را معرفی و عنوان کرد: بسیاری از مراکز حوزوی و دانشگاهی معتبر، همکار ما در این همایش هستند؛ از جمله دانشگاه قم، دانشگاه ازاد اسلامی، پژوهشگاه مطالعات تقریبی، دانشگاه تهران، حوزه علمیه قم و...
ابوالحسینی افزود: در رابطه با کمیسیونهای هفتگانه، ریز موضوعاتی دارد که نسبت به هر کدام پیشنشستها و کرسیهای علمی برگزار خواهد شد و پیشبینی میشود ۱۰۰ کرسی و پیشنشست برگزار شود.
وی ظرفیت بینالمللی این همایش را از سوی جامعه المصطفی اینگونه عنوان کرد: در خارج از کشور ۴۰ نمایندگی المصطفی داریم که اکثرا فعال هستند مثل روسیه، عراق، لبنان، تانزانیا و... و فعالیت گسترده دارند و در این همایش قطعا فعالیتهای زیادی انجام میپذیرد.
وی معیار پذیرش مقالات برتر را اینگونه عنوان کرد: ملاک انتخاب مقالات برتر، کسب بالای ۷۰ امتیاز است و مقالات ۶۰ تا ۷۰ امتیاز، شایسته تقدیر خواهند بود.
دکتر ابوالحسینی به حضور فعال مراجع و اساتید شهیر حوزه اشاره کرد و گفت: حضرات آیات سبحانی، شبزندهدار، اعرافی، خاتمی، حسینی بوشهری، فاضل لنکرانی و... از جمله اساتیدی هستند که در روند برگزاری و شئون علمی این همایش حضور فعال دارند.
وی در پایان گفت: دروس مقام معظم رهبری جمعبندی شده و بهصورت جزوه دیجیتالی و کتاب برای منبع اولیه تنظیم شده است که مورد توجه اساتید در این همایش قرار گرفته است.
شایان ذکر است این همایش در اسفند ۱۴۰۵ در سالن همایش بینالمللی مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار خواهد شد.
