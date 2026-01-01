به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله العظمی سبحانی در پیامی به آیین تکریم استاد محمدعلی مهدوی‌راد بیان داشتند: تکریم علما و دانشمندان، فریضه‌ای اخلاقی است.

متن این پیام که امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ در سالن فرهنگ دانشکدگان فارابی برگزار شد، بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

علما و دانشمندان که مشعل های علم و فرهنگ هستند بسان چراغ به دستانی هستند که راه را برای پویندگان مسیر تحقیق روشن می سازند و جامعه از افکار و پژوهش‌های آنان بهره مند میشود.

بنابراین تکریم آنان یک فریضه اخلاقی است؛ همانگونه که تکریم معلم برای همگان - که از علم او بهره گرفته‌اند - تکلیفی وجدانی به شمار می‌رود.

در روایتی از حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) آمده است هنگامی که دانشمندی وارد مجلس شد، او را بر تمام بستگان برتری داد و در صدر مجلس نشاند. آن حضرت در پاسخ به اعتراض به این رفتار فرمود: «او» با دفاع علمی و برهانی دشمنان را محکوم می‌کند.

دانشمند فرهیخته جناب حجة الاسلام والمسلمین آقای مهدوی راد، یکی از مصادیق بارز این ضابطه است. ایشان از دوران جوانی تاکنون پیوسته در عرصه های گوناگون فرهنگ اسلامی پژوهش‌های ارزشمندی انجام داده‌اند؛ به ویژه آثار قرآنی و تاریخی ایشان که بسیار آموزنده و راهگشا است.

علاوه بر این در شیوه تحقیق نیز نوآورند. مجله آیین پژوهش یکی از ابتکارات ایشان است که خوشبختانه تاکنون به طور مستمر منتشر می‌شود.

اینجانب از همه عزیزانی که در نکوداشت این شخصیت علمی حوزه و دانشگاه - شرکت فرموده اند، سلام و درود میفرستیم و از خداوند متعال برای آقای مهدوی راد توفیقات روز افزون مسئلت داریم امید است این تقدیر ناچیز را از اینجانب بپذیرند؛ چه آن که مقام علمی ایشان شایسته بیش از این هاست.

جعفر سبحانی

..........................

پایان پیام