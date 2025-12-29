به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ابراهیم زکزاکی، دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه (IMN)، در سخنرانی سال ۲۰۱۴ خود در مراسم «یوم الشهدا» در شهر زاریا (Zaria/ زاریا – شمال نیجریه)، نسبت به آغاز آنچه «یورش دوم به آفریقا» توصیف کرد هشدار داد. او با اشاره به استعمار قدیمی قاره در کنفرانس برلین ۱۸۸۴-۱۸۸۵ گفت: «امروز همان اتفاق با شیوهای نو تکرار میشود؛ این بار با نام امنیت، تروریسم و ائتلافهای اقتصادی.»
کنفرانس برلین ۱۸۸۴–۱۸۸۵ جلسهای بود که در آن قدرتهای بزرگ اروپایی، به دعوت صدراعظم آلمان «اتو فون بیسمارک»، دور هم جمع شدند تا بدون حضور هیچ نمایندهای از آفریقا، قواعد تقسیم و استعمار قاره را بین خود تنظیم کنند.
شیخ زکزاکی در این سخنرانی تأکید کرد که قدرتهای بزرگ، از جمله آمریکا و دولتهای غربی، در رقابت بر سر معادن آفریقا – از طلا و الماس گرفته تا نفت، اورانیوم و فلزات کمیاب – وارد مرحله جدیدی از مداخله شدهاند. به گفته او: «آنان با ساختن بحران و ناامنی، حضور خود را ضروری جلوه میدهند تا منابع را با نام مبارزه با تروریسم غارت کنند.»
وی با اشاره به لیبی پس از حمله ناتو و سقوط «معمر قذافی» گفت: «لیبی را به بهانه آزادی بمباران کردند، اما نتیجه آن تقسیم کشور، آشوب، سرازیر شدن سلاح به منطقه و جنگ برای نفت بود. این یک پروژه غارت است نه آزادسازی.» او اضافه کرد که این وضعیت به مالی و منطقه ساحل در جنوب صحرای بزرگ آفریقا نیز سرایت کرد و زمینه مداخله نیروهای بیگانه را فراهم ساخت.
در ادامه، شیخ زکزاکی درباره وضعیت مالی و ظهور گروههای مسلح گفت: «اینها جریانهایی نیستند که از دل مردم برخاسته باشند. اینها ساخته شدهاند تا مسیر استخراج طلا و منابع زیرزمینی را تسهیل کنند. گروه را میسازند، ناامنی را گسترش میدهند، سپس با نام عملیات نظامی برای حفاظت از مردم بازمیگردند.»
در محور نیجریه، او با بیانی صریح و تند تأکید کرد: «بُکوحرام ساخته و پرداخته همانهایی است که ادعای مبارزه با آن را دارند. بکوحرام یک پروژه است و هدفش اشغال مناطق دارای منابع است؛ از زامفارا (Zamfara / زامفارا – شمال نیجریه) با معادن طلا گرفته تا بورنو (Borno / بورنو – شمال شرق نیجریه) و مناطق دارای اورانیوم و سنگهای قیمتی.»
وی افزود: «نام دشمن را غلط معرفی میکنند؛ دشمن واقعی همانها هستند که از هزاران کیلومتر آنطرفتر آمدهاند.»
شیخ زکزاکی در بخش دیگری از سخنان خود آمریکا را مسبب گسترش این شبکهها دانست و گفت: «همانهایی که افغانستان و عراق را با دروغ سلاحهای کشتارجمعی ویران کردند، امروز در آفریقا نیز همان نقشه را تکرار میکنند. نامش را مبارزه با ترور میگذارند، اما هدف، سیطره بر منابع است.»
او در پایان از راه مقاومت مسالمتآمیز، آگاهیبخشی و ایستادگی در برابر پروژههای استعماری سخن گفت و تأکید کرد که امت اسلامی باید با اتحاد، تجارت عادلانه و حفظ هویت دینی خود در مقابل تحقیر و غارت بایستد. وی افزود: «ما با ایمان خود پیروزیم، نه با سلاح. آنان از ایمان ما میترسند.»
