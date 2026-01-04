به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ واسیو ابیودون، سخنگوی پلیس نیجر، گفت: بیش از ۳۰ نفر در جریان این حمله جان خود را از دست دادند و برخی نیز ربوده شدند.
این جدیدترین مورد از کشتارها و آدمرباییهایی است که پرجمعیتترین کشور آفریقا را درگیر کرده است.
اواخر سال گذشته مقامات نیجریهای گزارش دادند که افراد مسلح ۲۸ مسافر مسلمان را در مرکز این کشور ربودهاند.
طبق بیانیه پلیس، این مسافران، از جمله زنان و کودکان، در حالی که اتوبوس آنها به سمت روستای گاجی در منطقه واسه، ایالت پلاتو، در حرکت بود، مورد کمین قرار گرفتند. رسانههای محلی نیز گزارش دادند که این گروه در مسیر شرکت در یک گردهمایی سالانه اسلامی بودند که مورد حمله مردان مسلح قرار گرفتند.
آلابو آلفرد، سخنگوی پلیس فرماندهی ایالت پلاتئو روز سهشنبه گفت: تلاشهای گستردهای برای نجات قربانیان و دستگیری عاملان در جریان است.
وی افزود که یک تیم کارآگاهی به سرعت به صحنه اعزام شد».
شمال و منطقه کمربند میانی نیجریه سالها است که درگیر آدمربایی، راهزنی و خشونتهای قومی-مذهبی بوده و باندهای مسلح اغلب مسافران، روستاها و مدارس را هدف قرار میدهند.
این آدمربایی یک روز پس از آن رخ داد که دفتر ریاستجمهوری نیجریه از آزادی آخرین گروه از حدود ۳۰۰ دانشآموزی که در ۲۱ نوامبر از مدرسه شبانهروزی کاتولیک سنت مری در پاپیری، ایالت نیجر، ربوده شده بودند، خبر داد. چند روز پیش از آن، ۲۵ دانشآموز دختر از یک مدرسه شبانهروزی در ماگا، ایالت کبی، ربوده شدند، در حالی که در این حمله دو نفر از کارکنان مدرسه کشته شدند. یک هفته قبل از آن، هنگامی که مردان مسلح به کلیسایی در ایالت کوارا حمله کردند، دو نفر کشته شدند. مقامات محلی همچنین گفتهاند که ۳۸ نفر از اعضای کلیسا که در آن حمله ربوده شده بودند، نجات یافتهاند. حداقل ۱۳ عبادتکننده نیز در جریان حملهای به کلیسایی در ایالت کوگی در ۱۴ دسامبر ربوده شدند.
این خشونتها توجه بینالمللی را به خود جلب کرده است؛ به طوری که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تهدید کرد که برای مقابله با گروههای رادیکال، از جمله بوکوحرام که به گفته او مسیحیان را میکشند، به آن کشور نیرو اعزام خواهد کرد.
دولت نیجریه این ادعا را که فقط مسیحیان هدف قرار گرفتهاند، رد کرده و گفته است که ناامنی بر پیروان همه ادیان تأثیر میگذارد. در پایان ماه گذشته میلادی، بولا تینوبو، رئیسجمهور نیجریه، وضعیت اضطراری امنیتی در سراسر کشور اعلام کرد و در پاسخ به این بحران، دستور گسترش استقرار نیروهای نظامی و پلیس را صادر کرد.
