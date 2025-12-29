به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسب ۱۵۰۰مین سالگرد میلاد پیامبر رحمت(ص)، سلسه نشست‌های علمی معرفی شخصیت و جایگاه پیامبر اعظم(ص) با موضوع «پیامبر رحمت(ص)؛ الهام‌بخش گفت‌ و گوی جهانی» دفتر مطالعات، تحقیقات و پژوهش معاونت علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با همکاری ادارات کل آموزش، خدمات فرهنگی و انتشارات، فضای مجازی، ویکی شیعه، خبرگزاری بین المللی ابنا و مرکز آموزش‌های کوتاه‌مدت المصطفی به صورت حضوری و وبیناری برگزار می‌شود.

سخنرانان در این نشست علمی:

دکتر محمد لگن هاوزن (مسلمان شیعه آمریکایی مقیم قم) با موضوع: حضرت محمد (ص)، الگوی جامع تمدن نوین جهانی

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید صلح‌میرزایی (مسئول موسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری دام ظله در قم) و نماینده مجلس خبرگان رهبری، با موضوع: از طلوع انقلاب پیامبر اعظم (ص) تا تحقق جامعه ایده‌آل مهدی (عج)

دکتر مفتاح فوزی رحمت (رئیس مجموعه مدارس مطهری اندونزی/ آنلاین) با موضوع شخصیت پیامبر اسلام (ص) از دیدگاه اندیشمندان شرق آسیا

دبیر علمی نشست دکتر داود صفا، عضو هیئت‌ علمی جامعة‌المصطفی العالمیة و مسئول دفتر امور مطالعات، تحقیقات و پژوهش مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) می‌باشند.

این نشست علمی روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۰ صبح در شهر مقدس قم، بلوار جمهوری اسلامی، نبش کوچه ۶، مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، طبقه همکف - تالار اجتماعات اهل‌بیت (ع) برگزار می شود.

علاقه‌مندان جهت حضور مجازی در این نشست از طریق لینک های زیر اقدام نمایند:

لینک پخش زنده از آپارات ابنا: https://www.aparat.com/Abna/live

جهت حضور مجازی از طریق اسکای روم: https://www.skyroom.online/ch/hoseinkhazaee/prophet

.

...............

پایان پیام

