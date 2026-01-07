به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به‌مناسبت یک‌هزار و پانصدمین سال میلاد رسول اعظم(ص)، نشست علمی «پیامبر رحمت(ص)؛ الهام‌بخش گفت‌وگوی جهانی» از سلسله نشست‌های علمی معرفی شخصیت و جایگاه پیامبر اعظم(ص) با حضور اساتید حوزه و دانشگاه امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ به صورت حضوری و وبیناری در مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) برگزار شد.

در این نشست که با سخنرانی دکتر محمد لگن‌هاوزن استاد مؤسسه امام خمینی(ره)، دکتر مفتاح فوزی رحمت، رئیس مجموعه مدارس مطهری اندونزی و حجت‌الاسلام دکتر حامد منتظری‌مقدم عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) برگزار شد، سخنرانان درباره جایگاه پیامبر اسلام(ص) در ترویج اخلاق انسانی، وحدت جهانی و تمدن‌سازی اسلامی به ارائه بحث پرداختند.

جهاد تبیین، بنیان تمدن‌سازی پیامبر اسلام

دکتر محمد لگن‌هاوزن، استاد مؤسسه امام خمینی(ره) و سخنران دیگر این نشست، در سخنان خود به جهاد تبیین به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی تمدن‌سازی پیامبر اسلام(ص) اشاره کرد و گفت: پیامبر اکرم(ص) با جهاد تبیین توانست پایه‌های تمدن اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی را در جهان بنا کند که تأثیرات آن همچنان در جوامع مختلف مشهود است.

وی ادامه داد: پیامبر اسلام(ص) در دو محور اساسی، ایجاد امت واحد و مقاومت فرهنگی و اجتماعی توانست جامعه‌ای متعالی و مبتنی بر عدالت اجتماعی و همبستگی پایه‌گذاری کند که با ساختارهای جوامع پیشین تفاوت‌های بنیادین داشت.

لگن‌هاوزن همچنین بر اهمیت مقاومت در برابر ظلم و جهل تأکید کرد و گفت: تمدن‌سازی پیامبر تنها به سیاست یا اقتصاد محدود نبود، بلکه در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، از اخلاق و فرهنگ تا انسجام اجتماعی و آموزش، تجلی یافت.

پیامبر اکرم(ص) الگوی گفت‌وگوی جهانی و وحدت امت‌ها

دکتر مفتاح فوزی رحمت، رئیس مجموعه مدارس مطهری اندونزی، در سخنرانی خود پیامبر اسلام(ص) را به‌عنوان الگوی گفت‌وگوی جهانی و محور وحدت امت‌های مختلف معرفی کرد و با اشاره به تأثیر شگرف پیام‌های پیامبر در کشورهای جنوب شرق آسیا، به‌ویژه اندونزی، مالزی و سنگاپور، گفت: آموزه‌های پیامبر اسلام(ص) در این کشورها به‌خوبی منتقل شده و توسط علمای بزرگ در این مناطق تأثیرات عمیقی بر فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم گذاشته است.

فوزی رحمت همچنین بر اهمیت ترجمه دقیق قرآن تأکید کرد و افزود: دقت در تفسیر و ترجمه قرآن از اهمیت بسیاری برخوردار است تا مفاهیم دقیق آموزه‌های پیامبر به درستی منتقل شود و هدایت اخلاقی و اجتماعی مسلمانان و سایر جوامع به‌درستی صورت گیرد.

وی همچنین به مراسم مولود پیامبر(ص) اشاره کرد و گفت: این مراسم در کشورهای مختلف اسلامی، به‌ویژه در اندونزی، به‌عنوان فرصتی برای ابراز ارادت به پیامبر اسلام و تقویت وحدت مسلمانان برگزار می‌شود.

نقش اهل‌بیت(ع) در تثبیت جایگاه پیامبر

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حامد منتظری‌مقدم، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره)، در سخنرانی خود به نقش اهل‌بیت(ع) در حفظ جایگاه پیامبر اسلام(ص) پرداخت و تأکید کرد: پس از رحلت پیامبر، مجاهدت‌های اهل بیت(ع) نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت جایگاه ایشان در جامعه اسلامی داشت.

وی با اشاره به اتهامات ناروا علیه تشیع و برخی سوءتفاهم‌ها پیرامون جایگاه اهل‌بیت(ع) گفت: در نگرش شیعه، پیامبر اکرم(ص) همواره محور دین اسلام است و اهل‌بیت(ع) نقش مکمل و حافظ جایگاه ایشان را دارند.

حجت‌الاسلام منتظری‌مقدم همچنین به تهدیدات فرهنگی و سیاسی که پس از رحلت پیامبر(ص) بر جایگاه ایشان وارد آمد، اشاره کرد و اظهار داشت: با مجاهدت‌های امامان شیعه، نام پیامبر(ص) در شرایط سختی که در برابر تهدیدات مختلف قرار داشت، زنده و تثبیت شد.

وی در پایان به پیوند عاطفی میان پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) اشاره کرد و گفت: این پیوند، به‌ویژه در رابطه پیامبر(ص) با حضرت علی(ع)، نقش مهمی در حفظ محوریت هدایت امت اسلامی داشت.

شایان ذکر است این نشست علمی به‌همت دفتر مطالعات، تحقیقات و پژوهش معاونت علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و با همکاری خبرگزاری بین‌المللی ابنا و مرکز آموزش‌های کوتاه‌مدت المصطفی(ص) برگزار شد.

