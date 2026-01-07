دکتر لگنهاوزن: حضرت محمد(ص) الگوی جامع تمدن نوین جهانی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «پیامبر رحمت(ص)؛ الهام‌بخش گفت‌وگوی جهانی» از سلسله نشست‌های علمی معرفی شخصیت و جایگاه پیامبر اعظم(ص) به‌همت دفتر مطالعات، تحقیقات و پژوهش معاونت علمی و فرهنگی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و با همکاری خبرگزاری بین‌المللی ابنا و مرکز آموزش‌های کوتاه‌مدت المصطفی(ص) به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.

دکتر محمد لگنهاوزن استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره و مسلمان شیعه آمریکایی مقیم قم در این نشست تأکید کرد: جهاد تبیین یکی از مهم‌ترین ابزارهای تمدن‌سازی پیامبر اسلام(ص) است و این مفهوم در مکتب اهل بیت(ع) جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی افزود: پیامبر با جهاد تبیین توانست پایه‌های یک تمدن اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی را بنا کند و آموزه‌های خود را به تمامی انسان‌ها منتقل نماید.

دو محور تمدن‌سازی پیامبر رحمت(ص)

استاد مؤسسه امام خمینی(ره) ویژگی اصلی نهضت تمدن‌سازی پیامبر را در دو محور برجسته دانست: نخست، ایجاد یک امت واحد و فراگیر که تفاوتی بنیادین با جوامع پیشین داشت و محدود به افراد یا مکان خاص نبود و دوم، مقاومت فرهنگی و اجتماعی که پیامبر با آن توانست جامعه‌ای متعالی، عدالت‌گستر و پویا پایه‌گذاری کند.

وی توضیح داد: امت اسلامی پیامبر نه تنها شامل تمامی مسلمانان، بلکه شامل پیروان سایر ادیان نیز می‌شود و مفهوم امت در اسلام شاکل و دربرگیرنده همه انسان‌هاست. این نگاه فراگیر، بنیان تمدن اسلامی را بر انسجام، همبستگی و عدالت اجتماعی استوار ساخت و پیامبر با ایجاد چنین امتی، الگویی نوین از جامعه جهانی ارائه کرد.

اهمیت مقاومت در نهضت تمدنی پیامبر(ص)

دکتر لگنهاوزن همچنین به اهمیت مقاومت در نهضت تمدنی پیامبر اشاره کرد و تصریح کرد: مقاومت هم درونی، یعنی مبارزه با نفس و ضعف‌های فردی، و هم اجتماعی، به معنای ایستادگی در برابر جهل، ظلم و زورگویی است و پایه فرهنگ اسلامی و ستون اصلی تمدن‌سازی پیامبر را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: نهضت تمدنی پیامبر تنها محدود به ساختار سیاسی یا اقتصادی نبود، بلکه ترکیبی از اخلاق، فرهنگ، آموزش، انسجام اجتماعی و مقاومت بود که تمامی ابعاد زندگی فردی و جمعی را دربر می‌گرفت و الگویی جامع برای تمدن نوین جهانی ارائه می‌کرد.

در پایان، دکتر لگنهاوزن تصریح کرد: حضرت محمد(ص) نمونه کامل رهبر تمدنی است و آموزه‌های اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی ایشان می‌تواند الگوی تمدن نوین جهانی باشد.

وی تاکید کرد: جهاد تبیین و مقاومت، ابزارهای ضروری برای تداوم این تمدن هستند و امت اسلامی باید همواره بر این اصول پایبند باشد.

