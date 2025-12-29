توافق ایران و افغانستان برای ترانزیت ۱.۵ میلیون تن کالا از طریق خط آهن خواف–هرات در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئولان ارشد راه‌آهن ایران و افغانستان در دیداری رسمی بر افزایش چشمگیر ترانزیت ریلی میان دو کشور تأکید کردند و به توافق رسیدند که در سال ۱۴۰۵ شمسی حدود ۱.۵ میلیون تن کالا از طریق خط آهن خواف–هرات جابه‌جا شود.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد که جبارعلی ذاکری، رئیس اداره راه‌آهن ایران، با مولوی عبدالکریم فاتح، معین فنی و سرپرست وزارت فواید عامه افغانستان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار دو طرف بر گسترش همکاری‌های حمل‌ونقل ریلی، تقویت روابط تاریخی، اقتصادی و ترانزیتی دوجانبه تمرکز داشتند.

در این نشست، موضوع اتصال ریلی ایران به چین از مسیر افغانستان و اهمیت اقتصادی پروژه خط آهن هرات–بلخ نیز بررسی شد.

خط آهن خواف–هرات به عنوان کریدور کلیدی ترانزیتی، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، تسهیل صادرات و واردات و دسترسی افغانستان به بنادر ایران ایفا می‌کند.

کارشناسان معتقدند این توافق نه تنها حجم مبادلات تجاری را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در منطقه خواهد بود.

قابل ذکر است که این گام مشترک، روابط اقتصادی دو کشور همسایه را بیش از پیش تقویت می‌کند.

