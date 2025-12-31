  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

چرخش تجاری افغانستان از پاکستان؛ راه‌آهن ایران–افغانستان در آستانه تبدیل‌شدن به مسیر استراتژیک منطقه

۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۲
کد مطلب: 1768284
چرخش تجاری افغانستان از پاکستان؛ راه‌آهن ایران–افغانستان در آستانه تبدیل‌شدن به مسیر استراتژیک منطقه

در حالی‌ که اختلالات مداوم در مسیرهای تجاری کشور پاکستان باعث نگرانی تاجران افغان شده، تحرکات تازه در حوزه زیرساخت‌های ترانزیتی و پیام‌های دیپلماتیک تهران، نشان‌دهنده تقویت نقش ایران به‌عنوان مسیر جایگزین و شریک کلیدی اقتصادی کشور افغانستان است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با افزایش بی‌ثباتی و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی در مسیرهای تجاری کشور پاکستان، گرایش تاجران کشور افغانستان به استفاده از مسیرهای جایگزین، به‌ویژه ایران و آسیای مرکزی، به‌طور محسوسی افزایش یافته است؛ روندی که هم در سطح رسانه‌ای و هم در مناسبات رسمی میان کابل پایتخت افغانستان و تهران بازتاب پیدا کرده است.

در همین چارچوب، عبدالکریم فاتح، معاون فنی وزارت خدمات عمومی طالبان، روز دوشنبه ۸ دی در دیدار با جبارعلی ذاکری، رئیس اداره راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، درباره اتصال ایران به کشور چین از مسیر کشور افغانستان و توسعه کریدور راه‌آهن استان های هرات بلخ افغانستان گفت‌وگو کرد.

دو طرف این خط آهن را پروژه‌ای کلیدی با اهمیت اقتصادی و استراتژیک دانستند که می‌تواند کشور افغانستان را به کشور های ایران، ترکیه، اروپا، آسیای میانه و چین متصل کند و نقش مهمی در ترانزیت منطقه‌ای ایفا نماید.

در سوی دیگر، رسانه اسلام‌آباد پست گزارش داده است که اختلالات مداوم در مسیرهای تجاری کشور پاکستان، مبادلات کشور افغانستان را مختل کرده و بسیاری از تجار افغان را به تغییر مسیر تجارت خود سوق داده است.

فعالان اقتصادی هشدار داده‌اند که تداوم این وضعیت، به‌ویژه اقتصاد مرزنشینان، صنایع کوچک و بخش کشاورزی کشور افغانستان را با بحران جدی مواجه می‌کند.

هم‌زمان، مجید رضاپناه، کنسول جمهوری اسلامی ایران در استان ننگرهارافغانستان، با تأکید بر وجود تهدیدها و فشارهای مشترک علیه ایران و کشور افغانستان، اعلام کرده است که اکنون زمان تمرکز بر همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای است؛ همکاری‌هایی که می‌تواند به تغییر پایدار موازنه مسیرهای تجاری افغانستان در منطقه منجر شود.

..................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha