به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با افزایش بی‌ثباتی و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی در مسیرهای تجاری کشور پاکستان، گرایش تاجران کشور افغانستان به استفاده از مسیرهای جایگزین، به‌ویژه ایران و آسیای مرکزی، به‌طور محسوسی افزایش یافته است؛ روندی که هم در سطح رسانه‌ای و هم در مناسبات رسمی میان کابل پایتخت افغانستان و تهران بازتاب پیدا کرده است.

در همین چارچوب، عبدالکریم فاتح، معاون فنی وزارت خدمات عمومی طالبان، روز دوشنبه ۸ دی در دیدار با جبارعلی ذاکری، رئیس اداره راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، درباره اتصال ایران به کشور چین از مسیر کشور افغانستان و توسعه کریدور راه‌آهن استان های هرات بلخ افغانستان گفت‌وگو کرد.

دو طرف این خط آهن را پروژه‌ای کلیدی با اهمیت اقتصادی و استراتژیک دانستند که می‌تواند کشور افغانستان را به کشور های ایران، ترکیه، اروپا، آسیای میانه و چین متصل کند و نقش مهمی در ترانزیت منطقه‌ای ایفا نماید.

در سوی دیگر، رسانه اسلام‌آباد پست گزارش داده است که اختلالات مداوم در مسیرهای تجاری کشور پاکستان، مبادلات کشور افغانستان را مختل کرده و بسیاری از تجار افغان را به تغییر مسیر تجارت خود سوق داده است.

فعالان اقتصادی هشدار داده‌اند که تداوم این وضعیت، به‌ویژه اقتصاد مرزنشینان، صنایع کوچک و بخش کشاورزی کشور افغانستان را با بحران جدی مواجه می‌کند.

هم‌زمان، مجید رضاپناه، کنسول جمهوری اسلامی ایران در استان ننگرهارافغانستان، با تأکید بر وجود تهدیدها و فشارهای مشترک علیه ایران و کشور افغانستان، اعلام کرده است که اکنون زمان تمرکز بر همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای است؛ همکاری‌هایی که می‌تواند به تغییر پایدار موازنه مسیرهای تجاری افغانستان در منطقه منجر شود.

