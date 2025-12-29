نمایشگاه تولیدات داخلی در استان جوزجان افغانستان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر مطبوعاتی وزارت صنعت و تجارت امروز (دوشنبه، ۸ دی) با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که نمایشگاه تولیدات داخلی از سوی شرکت بازاریابی «سیکارام احمدی» و با همکاری این وزارت، به‌گونه رسمی از سوی قاری گل شفق حیدر، استاندار استان جوزجان افغانستان، افتتاح شده است.

در مراسم افتتاحیه، استاندار جوزجان افغانستان با تأکید بر اهمیت تولیدات داخلی گفت که حمایت از محصولات بومی برای رشد اقتصادی و دستیابی به خودکفایی در کشور ضروری است. او افزود این نمایشگاه فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند تا محصولات خود را معرفی کرده و دامنه بازارشان را گسترش دهند.

استاندار جوزجان همچنین اطمینان داد که مقام‌های محلی تلاش می‌کنند موانع پیش‌روی تولیدکنندگان را کاهش داده و شرایط بهتری برای فعالیت‌های صنعتی و تجاری آنان فراهم سازند.

در همین حال، مولوی نیازمحمد تواب، رئیس صنعت و تجارت استان جوزجان افغانستان، نیز گفت که حمایت از تولیدات داخلی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و خودکفایی کشور دارد. به گفته او، وزارت صنعت و تجارت با برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی زمینه بازاریابی و معرفی بهتر محصولات داخلی را برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند.

بر اساس این گزارش، در این نمایشگاه حدود ۷۰ نوع مختلف از تولیدات و محصولات داخلی در قالب ۳۵ غرفه به مدت سه روز به نمایش گذاشته شده است؛ رویدادی که با استقبال گسترده تاجران، صنعت‌کاران و شهروندان استان جوزجان روبه‌رو شده است.

............

