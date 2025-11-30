  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

دیدار مقامات ایرانی و افغانستانی در کابل برای رونق تجارت کشاورزی بین دو کشور

۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۷
کد مطلب: 1755929
دیدار مقامات ایرانی و افغانستانی در کابل برای رونق تجارت کشاورزی بین دو کشور

در نشستی مشترک در کابل، مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی ایران و وزارت صنعت و تجارت افغانستان، به همراه فعالان بخش خصوصی، بر تسهیل موانع تجاری و افزایش صادرات محصولات کشاورزی بین دو کشور تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم مریم جلیلی مقدم، معاون وزارت جهاد کشاورزی ایران با شهاب‌الدین ثاقب، سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان، در کابل دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار با حضور جمع کثیری از فعالان بخش پنبه افغانستان، به منظور جستجوی راه‌های گسترش صادرات محصولات کشاورزی افغانستان و رفع موانع در برابر صادرات آن صورت گرفت.

بر اساس اعلام وزارت صنعت و تجارت افغانستان در این دیدار، نمایندگان دولتی و بخش خصوصی دو کشور درباره راه‌های گسترش صادرات پنبه و سایر محصولات کشاورزی افغانستان به ایران، امکان‌سنجی افزایش صادرات، تسهیل امور گمرکی و انتقالات، ارتقای استانداردهای کیفیت و ایجاد سازوکارهای ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و تجار بحث و تبادل‌نظر نمودند.

این وزارت اعلام کرد، دیدار مسئولان دو کشور به‌منظور تقویت روابط اقتصادی ایران و افغانستان و افزایش سطح تجارت بین دو کشور، به‌ویژه در بخش محصولات کشاورزی برگزار شد.

در این دیدار طرفین بر تداوم رایزنی‌ها برای تسهیل تجارت و تدوین برنامه‌های همکاری دوام‌دار تاکید کردند.

گفتنی است با افزایش تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان، تجارت افغانستان با دیگر کشورهای همسایه، از جمله ایران رو به گسترش است.

..............

پایان پیام/

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha