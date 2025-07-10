عکس خبری | نمایشگاه بزرگ «گل زعفران» در هرات افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ مقام ریاست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری استان هرات در مراسم افتتاح نمایشگاه بزرگ «گل زعفران» که با حضور معاون سخنگوی دولت اسلامی افغانستان، رؤسای ادارات امنیتی، تاجران، سرمایه‌گذاران و صنعت‌کاران برگزار شد، حضور یافت.

در این مراسم، محمد یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری استان هرات، با استقبال از برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی، گفت: «استان هرات ظرفیت بسیار بالایی برای تولید زعفران دارد و زعفران این استان در سطح جهانی به مقام نخست رسیده است.»

وی همچنین از تلاش‌های سرمایه‌گذاران ملی در تقویت صنعت افغانستان قدردانی کرد.

در ادامه برنامه، مولوی بشیر محمد سیرت رئیس صنعت و تجارت هرات، احمدالله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ استان هرات و سایر مسئولان محلی، درباره اهمیت زعفران و جایگاه صنایع داخلی افغانستان سخنرانی کردند.

شایان ذکر است که این نمایشگاه دارای بیش از ۶۰ غرفه است که در آن انواع محصولات تولیدشده در شهرک صنعتی هرات به نمایش گذاشته شده و تا چهار روز آینده برای بازدید عموم مردم باز خواهد بود.

