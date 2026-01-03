به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تصاویر منتشرشده از روستای شیعهنشین «سیدبچهکوه» در شهرستان بهسود استان میدان وردک افغانستان نشان میدهد که ساکنین این منطقه بهدلیل نبود جاده مناسب برای تردد خودرو، ناچار شدهاند یک بیمار را با دست به مرکز درمانی در مرکز استان منتقل کنند.
این رویداد حدود ۲۰ روز پیش رخ داده و فاصله این روستا تا کابل نزدیک به ۱۰۰ کیلومتر است.
در موردی دیگر، سهشنبه هفته گذشته (۹ دی)، بیش از ۱۰۰ خودروی مسافربری در جادهی بامیان_کابل و در منطقه تونل حاجیگگ بهدلیل خرابی مسیر و شرایط دشوار آب و هوا در راه گرفتار شده بودند که با اقدام بهموقع از بروز یک فاجعه انسانی جلوگیری شد.
در صورت تأخیر در امدادرسانی، جان صدها مسافر که بیشتر آنان از شیعیان بودند، در معرض خطر جدی قرار میگرفت.
این رویدادها تنها نمونهای از وضعیت مناطق صعبالعبور و عمدتاً شیعهنشین افغانستان است؛ مناطقی که ساکنان آنها همهساله، بهویژه در فصل زمستان، با مشکلات جدی در رفتوآمد و دسترسی به خدمات اولیه مواجهاند.
نبود جادههای مناسب و مراکز درمانی مجهز سبب شده است که بسیاری از شهروندان، بهویژه زنان باردار، هنگام انتقال به مراکز درمانی جان خود را از دست بدهند؛ موضوعی که طی دو دهه گذشته بارها گزارش شده و به اطلاع مقامهای حکومتی رسیده است.
به باور ناظران، ریشه این مشکلات به فقدان توسعه متوازن در افغانستان بازمیگردد؛ جایی که استانهای مرکزی و شیعهنشین همواره از سهم عادلانه بودجههای توسعهای محروم ماندهاند.
در حکومتهای پیشین، بهویژه در دورههای حامد کرزی و محمد اشرف غنی، این مناطق عمدتاً در آستانه انتخابات مورد توجه قرار میگرفتند، اما وعدههای مطرحشده درباره بهبود زیرساختها و خدمات عمومی در عمل تحقق نمییافت.
براساس گزارشها، در حالی که برخی استانهای شمالی و جنوبی افغانستان در زمره مناطق درجه یک قرار داشتند و بیشترین بودجههای دولتی به آنها اختصاص داده میشد، استانهای چون بامیان، دایکندی و غزنی افغانستان همواره کمترین سهم را دریافت میکردند.
این روند تبعیضآمیز در چهار سال اخیر نیز ادامه یافته است.
با وجود تکرار حوادث مشابه و افزایش مشکلات معیشتی و خدماتی، حکومت سرپرست افغانستان تاکنون اقدام مؤثری در زمینه جادهسازی، ساخت مراکز درمانی و بهبود شرایط زندگی در مناطق شیعهنشین انجام نداده است.
شیعیان افغانستان بارها از مقامهای حکومتی خواستهاند با درسگرفتن از ناکامیهای گذشته، رویکردی بدون تبعیض در پیش گرفته و برای رفع چالشهای زیرساختی و خدماتی اقدام عملی انجام دهند؛ مطالباتی که به گفته فعالان محلی، هنوز پاسخی روشن و عملی دریافت نکرده است.
..............
پایان پیام/
نظر شما