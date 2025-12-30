نشست مجازی مسئولان ایرانی و پاکستانی درباره مسائل افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای مقابله با چالش‌های امنیتی در منطقه و مسائل افغانستان، محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، روز سه‌شنبه(۹ دی) یک نشست مجازی با محمد رضا بهرامی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران برگزار کرد.

محمد صادق ساعاتی قبل در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «همین حالا یک نشست مجازی با نماینده ویژه ایران برای افغانستان، جناب آقای محمد رضا بهرامی، برگزار کردم؛ در مورد امنیت منطقه‌ای و تهدید مداوم تروریسم بحث کردیم. آقای بهرامی اخیراً از افغانستان بازگشته است، جایی که به این مسائل فوری پرداخته بود.»

این نشست بخشی از سلسله رایزنی‌های دوجانبه میان پاکستان و ایران در سال ۲۰۲۵ است که پیشتر شامل دیدارهای حضوری در اسلام‌آباد، مسکو و تهران بوده و نشان‌دهنده همکاری پایدار دو کشور همسایه برای ثبات افغانستان است.

سفر اخیر بهرامی به افغانستان، که شامل دیدار با مقامات طالبان از جمله امیر خان متقی، وزیر خارجه این گروه بود، بر مسائل اقتصادی، تجاری و امنیتی تمرکز داشت.

این سفر در پی برگزاری نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان به علاوه روسیه در تهران (۱۴ دسامبر) انجام شد که در آن نگرانی‌های مشترک در مورد حضور گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان مطرح گردید؛ نشستی که علی‌رغم دعوت از طالبان، نماینده‌ای از حاکمان فعلی کابل در آن شرکت نداشت.

پاکستان بارها تأکید کرده که خاک افغانستان نباید به پناهگاه تروریست‌ها تبدیل شود، در حالی که ایران نیز بر لزوم همکاری منطقه‌ای برای جلوگیری از تهدیدات فرامرزی اصرار دارد.

این رایزنی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که منطقه با افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی مانند تحریک طالبان پاکستان (TTP) و داعش خراسان مواجه است.

این دیدار مجازی آخرین نمونه از دیپلماسی فعال پاکستان و ایران در سال ۲۰۲۵ است که می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌های بیشتر در امنیت منطقه‌ای باشد.

.............

پایان پیام/