جدال بر سر »عروس داعش«؛ قربانی قاچاق یا تهدید امنیتی؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جدال تازه لندن و استراسبورگ بر سر «عروس داعش»، دیوان اروپایی حقوق بشر دولت انگلیس را به چالش کشید.

در تازه‌ترین تحول پرونده شمیما بیگم، معروف به «عروس داعش»، دیوان اروپایی حقوق بشر (ECHR) در اواخر دسامبر ۲۰۲۵ رسماً از دولت انگلیس خواست توضیح دهد آیا پیش از سلب تابعیت او در سال ۲۰۱۹، احتمال قربانی قاچاق انسان و بهره‌کشی بودن این دختر ۱۵ ساله را بررسی کرده است یا نه.

این پرسش‌ها ذیل ماده ۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ـ که دولت‌ها را به پیشگیری، شناسایی و حمایت از قربانیان قاچاق ملزم می‌کند ـ مطرح شده و پرونده را به مواجهه‌ای مستقیم میان لندن و استراسبورگ تبدیل کرده است.

بیگم در سال ۲۰۱۵ همراه دو دوست مدرسه‌ای از شرق لندن به مناطق تحت کنترل داعش گریخت، با یکی از جنگجویان این گروه ازدواج کرد و سه فرزندش را از دست داد. او اکنون ۲۶ ساله و در اردوگاه الروج شمال سوریه به سر می‌برد. دولت انگلیس، به رهبری ساجد جاوید وزیر کشور وقت، تابعیت او را به دلایل امنیتی سلب کرد؛ تصمیمی که در دادگاه‌های داخلی انگلیس بارها تأیید شد، اما وکلای بیگم آن را نادیده گرفتن جنبه قربانی‌بودن یک کودک می‌دانند.

شعبانه محمود، وزیر کشور فعلی انگلیس، اعلام کرده که دولت «قاطعانه» از این تصمیم دفاع خواهد کرد و آن را ضروری برای حفاظت از امنیت عمومی می‌داند.

منابع دولتی تأکید دارند که بیگم تهدید امنیتی است و بازگشتش ممکن نیست. با این حال، وکلای او مانند گرت پیرس این ورود دیوان را «فرصتی بی‌سابقه» برای بررسی کوتاهی‌های مقامات انگلیس در حفاظت از یک نوجوان در معرض خطر می‌خوانند.

..........................

پایان پیام