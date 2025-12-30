رشد ۱۱۰ درصدی صادرات محصولات چاپی ایران به افغانستان در ۹ ماه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عباس زارع، مدیرکل دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امروز (سهشنبه، ۸ دی) در گفتوگو با خبرگزاری ایبنا اعلام کرد که در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۲۳ هزار تن محصولات چاپی ایران به ارزش تقریبی ۱۰ هزار میلیارد تومان به افغانستان صادر شده است.
او با استناد به آمارهای رسمی و برخی برآوردهای غیررسمی افزود که این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشدی در حدود ۱۱۰ درصد را نشان میدهد. به گفته زارع، در ۹ ماهه نخست سال گذشته، ارزش صادرات محصولات چاپی ایران به افغانستان حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که امسال با جهشی قابل توجه به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
مدیرکل دفتر چاپ وزارت ارشاد با اشاره به تنوع فزاینده محصولات صادراتی گفت: تعداد اقلام محصولات چاپی صادرشده به افغانستان از ۱۸ قلم در سال گذشته به ۲۵ قلم در سال جاری رسیده است. این محصولات شامل انواع برچسبها، جعبهها و لفافههای بستهبندی میشود.
زارع افغانستان را مهمترین مقصد صادراتی محصولات چاپی ایران دانست و ابراز امیدواری کرد که با توجه به ظرفیتهای گسترده صنعت چاپ کشور، زمینههای همکاری و تعامل اقتصادی با این کشور بیش از پیش گسترش یابد.
وی همچنین با اشاره به بازدید اخیر هیأتی از وزارت فرهنگ تاجیکستان از مراکز چاپی ایران، از آمادگی صنعت چاپ کشور برای توسعه همکاریهای منطقهای و افزایش تعاملات اقتصادی و صادراتی خبر داد.
