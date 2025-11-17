تعلیق روابط تجاری افغانستان با پاکستان تاجران شیعه را نیز متأثر کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تنشهای اخیر میان حکومت سرپرست افغانستان با پاکستان بر روی روابط تجاری دو کشور تأثیر گذاشته و بسته شدن مرزهای تجاری، برخی از تاجران شیعه افغانستان نیز از این ناحیه متضرر شدهاند.
یک منبع از کابل که خواست نامش افشا نشود، روز یکشنبه(۲۵ آبان) به خبرنگار ابنا گفت که تجارت زغالسنگ دارد و تا قبل از تعلیق روابط بازرگانی، زغال سنگ شهرستان بلخاب در استان سرپل افغانستان را به پاکستان صادر میکرد.
این منبع خاطرنشان ساخت که پس از تنشهای حکومت سرپرست افغانستان با پاکستان، مرزهای تجاری دو کشور مسدود شد و روند صادرات و واردات به شدت کاهش یافته است.
به گفته این منبع، طی چند سال اخیر زغال سنگ افغانستان و خصوصا زغالسنگ شهرستان بلخاب به پاکستان صادر میشد، اما تریلیهای حامل این مواد صادراتی از یک ماه بدینسو به شدت کاهش پیدا کرده است.
افزایش صادرات کالاهای افغانستان از مسیر ایران و آسیای میانه
به دنبال تنشهای افغانستان و پاکستان، مقامهای طالبان اخیرا اعلام کردهاند که وابستگی انتقال کالاهای بازرگانی از مسیر پاکستان کاهش یافته و روند صادرات از مسیرهای ایران و آسیای میانه به طور بیسابقهای افزایش یافته است.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به رسانهها گفته است که حکومت آنها به منظور جلوگیری از توقف مکرر کالاها در مرز و کاهش فشارهای سیاسی اسلامآباد، از امتیازهای بندر چابهار استفاده میکند و قراردادهای ترانزیتی را به مسیرهای دیگر انتقال میدهد.
این مقام حکومت طالبان با ارائه آمار، افزوده است که در شش ماه گذشته میزان تجارت با پاکستان به ۱.۱ میلیارد دلار رسیده بود، اما این رقم با ایران در این زمان به ۱.۶ میلیارد دلار رسیده است.
او در ادامه اظهار کرده که خدمات بندر چابهار باعث کاهش تاخیر در صادرات و واردات گردیده و اعتماد بازرگانان افغانستان را نیز افزایش داده است.
شایان ذکر است، ملاعبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر طالبان هفته گذشته به تاجران افغانستان سه ماه فرصت داده بود تا قراردادهای خود با پاکستان را تسویه و مسیرهای بازرگانی را تغییر دهند.
حکومت طالبان همچنین واردات دارو از پاکستان را نیز برای سه ماه به افغانستان ممنوع اعلام کرده است.
............
پایان پیام/
نظر شما