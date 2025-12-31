به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «یوسف رَجی» وزیر امور خارجه لبنان خواستار گشودن صفحه‌ای جدید در روابط میان لبنان و ایران شد و بر اهمیت ایجاد روابطی متوازن با ایران که بر پایه احترام به حاکمیت و استقلال لبنان باشد، تأکید کرد.

به‌گزارش بیانیه وزارت امور خارجه لبنان که در پلتفرم «ایکس» منتشر شده، رَجی در پیامی به همتای ایرانی خود، عباس عراقچی، خواستار برقراری روابطی میان لبنان و ایران بر اساس احترام متقابل و حاکمیت ملی شد.

وزیر خارجه لبنان همچنین بر تمایل خود برای ایجاد گفت‌وگویی صادقانه و شفاف که به تقویت اعتماد میان لبنان و ایران کمک کند، تأکید کرد و گفت که همکاری دوجانبه باید صرفاً میان دولت‌های دو کشور و نهادهای قانونی آن‌ها صورت گیرد، به‌گونه‌ای که حاکمیت و استقلال هر دو کشور حفظ شود.

رَجی اخیرا از پذیرش دعوت عراقچی برای سفر به تهران به‌دلیل شرایط کنونی، عذرخواهی کرده و از همتای ایرانی خود خواسته بود دیداری در کشور ثالثی که بر سر آن توافق شود، برگزار کنند.

