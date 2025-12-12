به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، اعلام کرد که رژیم اشغالگر اسرائیل در صدد است تا مسیر مذاکرات سیاسی را از روند تشدید درگیریهای نظامی جدا سازد. وی تأکید کرد که نامهها و پیامهایی که اخیراً به پایتخت لبنان ارسال شدهاند، آمادگی تلآویو برای اجرای یک حمله نظامی گسترده علیه لبنان را تأیید میکند.
به گزارش خبرنگار ابنا، وزیر خارجه لبنان در ادامه اظهاراتش افزود: دولت لبنان، هشدارهای صریح کشورهای غربی و عربی را که مستقیماً توسط فرستادگان بینالمللی به بیروت آورده شدهاند، دریافت کرده است. این هشدارها حاکی از آن است که ارتش اسرائیل خود را برای گسترش عملیاتهای نظامی در جنوب و سایر مناطق آماده میسازد و آهنگ حملات کنونی اسرائیل در چارچوب این زمینهسازیها قرار دارد.
رجی تصریح نمود که این پیامها با اعلام عملی اسرائیل مبنی بر تفکیک کامل دو مسیر سیاسی و نظامی همزمان شدهاند؛ به نحوی که پیشرفت در مذاکرات هیچ تأثیری بر تصمیم تلآویو برای تشدید تنش نخواهد گذاشت.
تلاشهای دیپلماتیک و اولویتهای گفتوگوها
وزیر امور خارجه لبنان اظهار داشت: ورود سفیر سابق، سیمون کرم، برای ریاست هیئت مذاکرهکننده لبنانی، بخشی از کوششهای بیروت برای تثبیت قواعد مشخص مذاکره است. با این حال، وی متذکر شد که این اقدامات به معنای کاهش سرعت تجاوزات اسرائیل نیست، زیرا تماسهای بینالمللی نشان میدهند که احتمالاً مرحلهای از تشدید گسترده در پیش است.
وی افزود که دولت لبنان ارتباطات خود را با طرفهای عربی، بینالمللی و سازمان ملل متحد افزایش داده تا از کشیده شدن اوضاع به سوی مواجهه مستقیم جلوگیری کند. بیروت تلاش میکند تا تأسیسات و زیرساختهای عمومی را از آسیب درگیریها مصون نگاه دارد و خطرات احتمالی متوجه زیرساختهای حیاتی را کاهش دهد.
رجی همچنین توضیح داد که روند مذاکراتی کنونی «غیرمتعارف» است و لبنان از طریق آن در صدد تثبیت مجدد توافقنامه آتشبس ۱۹۴۹ است. وی تأکید کرد که بحث معاهده صلح در حال حاضر مطرح نیست و اولویتهای اصلی شامل توقف کامل تجاوزات، خروج اسرائیل از اراضی اشغالی و آزادی اسرا است.
موضع صریح درباره سلاح حزبالله و ایران
وزیر خارجه لبنان اظهار داشت که مذاکرات با اسرائیل از طریق سازوکار موجود ادامه دارد، اما بهموازات آن، دولت گفتوگوی داخلی با حزبالله پیرامون سلاح را نیز پیش میبرد؛ لکن حزبالله تاکنون از تحویل تسلیحات خودداری کرده است.
وی اذعان داشت: سلاح حزبالله در حراست از لبنان، غزه و قدس ناموفق بوده است و به زعم وی، این تسلیحات، اشغالگری اسرائیل را بر لبنان تحمیل کرده است.
در رابطه با پرونده ایران، وزیر خارجه لبنان تأکید کرد که اخیراً سفر به تهران را نپذیرفته و هرگونه دیدار با همتای ایرانی وی میبایست در یک کشور بیطرف انجام پذیرد. وی دلیل این امر را تداوم دخالت ایران در امور داخلی لبنان، ایراد اظهاراتی که حاکمیت کشور را خدشهدار میسازد، و همچنین «تأمین مالی یک سازمان غیرقانونی» (به تعبیر وی) برشمرد.
تهدید قریبالوقوع و محدودیت سلاح جنوب لیتانی
رجی خاطرنشان کرد که اطلاعات دریافتی مبنی بر قصد اسرائیل برای عملیات نظامی گسترده، کشور را در برابر مرحلهای خطرناک قرار میدهد. وی یادآور شد که این تهدیدات دیگر صرفاً در قالب اظهارات رسانهای نیستند، بلکه از طریق کانالهای دیپلماتیک متعدد و از موفدان غربی واصل شدهاند.
وزیر لبنانی تصریح کرد که هدف مستقیم تحرک دیپلماسی لبنان، جلوگیری از تشدید اوضاع میدانی است و دولت بر اساس این فرضیه عمل میکند که حمله اسرائیل ممکن است قریبالوقوع باشد، خصوصاً پس از اصرار تلآویو بر برخورد با روندهای مذاکراتی و تشدید تنش به عنوان دو پرونده کاملاً مجزا.
وی در پایان این بخش اعلام داشت که ارتش لبنان در اواخر سال جاری، اتمام مأموریت محدود کردن سلاح در جنوب رودخانه لیتانی را طبق برنامه مقرر اعلام خواهد کرد؛ اما پیامهای غربی حاکی از آن است که مطالبات از لبنان فراتر از جنوب لیتانی است و مناطق دیگری در شمال آن را نیز در بر میگیرد.
روابط با سوریه و چالش اصلی
وزیر خارجه لبنان در مورد روابط با سوریه اعلام کرد که روابط در مرحلهای مثبت قرار دارد که «بهترین وضعیت از زمان استقلال دو کشور» است و دمشق با پروندههای حلنشده با انعطاف عمل میکند. با این حال، وی تأکید کرد که جدا کردن مسیر مذاکره از تشدید توسط اسرائیل، نشانهای خطرناک است و دولت لبنان مطابق با این داده عمل میکند.
شایان ذکر است که ارتش اسرائیل اخیراً حملاتی را علیه جنوب و شرق لبنان، به بهانه هدف قرار دادن مراکز حزبالله انجام داده است؛ این حملات نقض هزارانباره توافق آتشبس نوامبر ۲۰۲۴ محسوب میشود که به کشته و زخمی شدن صدها لبنانی انجامیده و اسرائیل با تداوم اشغال ۵ تپه لبنانی در جنوب، همچنان در حال به چالش کشیدن این توافق است.
.........
پایان پیام/
نظر شما