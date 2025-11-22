پاسخ عراقچی به دعوت وزیر خارجه لبنان برای مذاکره

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه ایران به دعوت «یوسف رجی» وزیر خارجه لبنان برای مذاکره واکنش نشان داد.

سید عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دوست عزیزم یوسف رجی وزیر خارجه لبنان در مصاحبه با ام‌.تی‌.وی لبنان، از من برای مذاکره دعوت کرده است.»

وی ادامه داد: «ما در امور داخلی لبنان دخالت نمی‌کنیم؛ اما از هر گونه گفتگو با هدف پیشبرد روابط دوجانبه ایران و لبنان استقبال می‌کنیم.»

عراقچی خاطرنشان کرد: «احتیاجی به کشور ثالث نیست. از همکارم یوسف برای سفر به تهران دعوت می‌کنم و اگر از من برای سفر به بیروت دعوت شود، با کمال میل می‌پذیرم.»

