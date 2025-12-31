به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجةالاسلام والمسلمین شیخ محمد نیانگ از روحانیون برجسته سنگالی و دبیرکل شورای علمای اهل بیت علیهم السلام سحرگاه دوشنبه دار فانی را وداع گفت.

مراسم تشییع این عالم بزرگوار و استاد نمایندگی منطقه‌ای جامعة المصطفی در سنگال با حضور جمع کثیری از شاگردان و علاقه‌مندانش و همچنین علما، مبلغان و فعالان عرصه‌های آموزشی، تبلیغی و فرهنگی در شهر تیئس برگزار گردید و پیکر او پس از اقامه نماز توسط شیخ عبدالمنعم الزین رییس شورای علمای اهل بیت(ع) در سنگال به خاک سپرده شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران، کاردار سفارت لبنان، مدیر عامل شرکت سنیران اتو، مدیران، استادان و جمعی از طلاب نمایندگی جامعة المصطفی و همچنین جمعی از لبنانی‌های مقیم سنگال در این مراسم حضور داشتند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸