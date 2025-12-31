به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پیامی درگذشت حجت الاسلام و المسلمین «شیخ محمد نیانگ» دبیرکل شورای علمای اهل‌بیت(ع) سنگال را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

باسمه تعالی

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً»

با کمال اندوه درگذشت حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد نیانگ عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم‌السلام را دریافت نمودم. اینجانب اصالتاً از سوی خود و به نمایندگی از اعضای محترم شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت «علیهم السلام» مراتب تسلیت خود را به خانواده محترم ایشان و بازماندگان گرامی، شاگردان و علاقه مندان آن مرحوم مغفور اعلام می‌دارم.

این مرحوم مغفور از چهره های علمی و مبلغ پرتلاش در جایگاه های مختلف از جمله دبیر مجلس علمای اهل‌بیت «علیهم السلام» خدمات زیادی را در ترویج اسلام مکتب اهل بیت و حمایت از پیروان این مکتب انجام داد.

از خداوند متعال برای ایشان مغفرت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسالت می‌نمایم.

رضا رمضانی

شایان ذکر است که حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد نیانگ از روحانیون برجسته سنگالی و دبیرکل شورای علمای اهل بیت علیهم السلام این کشور در سحرگاه دوشنبه 8 دی ماه 1404 دار فانی را وداع گفت.

