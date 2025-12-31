  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

اجرای برنامه‌های گرامیداشت ایام میلاد نور در خارج از کشور

۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۲۲:۲۲
کد مطلب: 1768235
اجرای برنامه‌های گرامیداشت ایام میلاد نور در خارج از کشور

دبیر کمیته بین‌الملل بنیاد بین‌المللی غدیر از اجرای برنامه‌های گرامیداشت ایام میلاد نور در خارج از کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالرضا راشد، دبیر کمیته بین‌الملل بنیاد بین‌المللی غدیر در جلسه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی گرامیداشت میلاد نور (ولادت امیرمومنان علی (ع)) اظهار کرد: با هدف تبیین و ترویج آموزه‌های آن حضرت(ع) و معارف اهل بیت(ع) و همچنین، گرامیداشت ایام سیزدهم رجب که در سال جاری با سالگرد شهادت سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی مقارن شده است، برنامه‌های متنوعی نظیر برگزاری همایش و جشن، اجرای پویش سراسری بوسه بر دستان پدر، مسابقات کتابخوانی، ترجمه و چاپ مقالات و منشورات، برگزاری جشنواره و مسابقه منشور تربیتی اسلام در کشورهای مختلف و با همکاری مؤسسات و نهادهای فرهنگی- دینی بومی این کشورها تدارک دیده شده است.

معاون توسعه روابط فرهنگی بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه افزود: در برنامه‌های گرامیداشت ایام میلاد نور منتهی به سالروز میلاد با سعادت امیرالمؤمنین(ع) که با شعار «امام علی(ع)، راه روشن زندگی» مزین شده است، دستگاه‌ها و نهادهایی، چون وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، جامعه‌المصطفی(ص) العالمیه و امور بین‌الملل تعدادی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما و ... مشارکت و همکاری دارند و تعدادی از این برنامه‌ها نظیر مسابقات تا ماه‌های شعبان و رمضان نیز ادامه خواهد داشت.

دبیر کمیته بین‌الملل بنیاد غدیر در ادامه گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری درباره ضرورت ترویج و مطالعه نهج‌البلاغه، شعار «امام علی(ع)، راه روشن زندگی» با هدف معرفی امیرالمؤمنین(ع) به عنوان معیار زندگی و الگوی حکمرانی انتخاب شده است و در برنامه‌هایی که به طور مثال در کشورهای عراق، هندوستان، پاکستان، افغانستان، ترکیه، اندونزی، مالزی، تایلند و کشورهای آفریقایی و در برخی کشورهای اروپایی نظیر هلند، ایتالیا، اتریش و سوئد اجرا می‌شود، این شعار نورانی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha