به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالرضا راشد، دبیر کمیته بین‌الملل بنیاد بین‌المللی غدیر در جلسه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی گرامیداشت میلاد نور (ولادت امیرمومنان علی (ع)) اظهار کرد: با هدف تبیین و ترویج آموزه‌های آن حضرت(ع) و معارف اهل بیت(ع) و همچنین، گرامیداشت ایام سیزدهم رجب که در سال جاری با سالگرد شهادت سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی مقارن شده است، برنامه‌های متنوعی نظیر برگزاری همایش و جشن، اجرای پویش سراسری بوسه بر دستان پدر، مسابقات کتابخوانی، ترجمه و چاپ مقالات و منشورات، برگزاری جشنواره و مسابقه منشور تربیتی اسلام در کشورهای مختلف و با همکاری مؤسسات و نهادهای فرهنگی- دینی بومی این کشورها تدارک دیده شده است.

معاون توسعه روابط فرهنگی بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه افزود: در برنامه‌های گرامیداشت ایام میلاد نور منتهی به سالروز میلاد با سعادت امیرالمؤمنین(ع) که با شعار «امام علی(ع)، راه روشن زندگی» مزین شده است، دستگاه‌ها و نهادهایی، چون وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، جامعه‌المصطفی(ص) العالمیه و امور بین‌الملل تعدادی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما و ... مشارکت و همکاری دارند و تعدادی از این برنامه‌ها نظیر مسابقات تا ماه‌های شعبان و رمضان نیز ادامه خواهد داشت.

دبیر کمیته بین‌الملل بنیاد غدیر در ادامه گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری درباره ضرورت ترویج و مطالعه نهج‌البلاغه، شعار «امام علی(ع)، راه روشن زندگی» با هدف معرفی امیرالمؤمنین(ع) به عنوان معیار زندگی و الگوی حکمرانی انتخاب شده است و در برنامه‌هایی که به طور مثال در کشورهای عراق، هندوستان، پاکستان، افغانستان، ترکیه، اندونزی، مالزی، تایلند و کشورهای آفریقایی و در برخی کشورهای اروپایی نظیر هلند، ایتالیا، اتریش و سوئد اجرا می‌شود، این شعار نورانی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

