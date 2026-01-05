به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با ایام ولادت امیرالمؤمنین حضرت امام علی(ع)، راهپیمایی مردمی با حضور گسترده اقشار مختلف جامعه در شهر بنارس هند برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم باشکوه، با نظم خاصی در مسیرهای اصلی شهر به حرکت درآمدند و با سردادن شعارهایی همچون «یا علی» و «حیدر، حیدر»، ارادت خود را به امیرالمومنین امام علی(ع) ابراز کردند.

در جریان این برنامه، حجت‌الاسلام فیروز بنارسی، مبلغ و روحانی هندی، در سخنانی با اشاره به ابعاد انسانی سیره امام علی(ع)، بر ضرورت توجه به عدالت، کرامت انسانی و مسئولیت اجتماعی در جوامع معاصر تأکید کرد.

وی امام علی(ع) را شخصیتی فراتر از مرزهای مذهبی دانست و گفت: سیره علوی می‌تواند مبنایی برای تقویت همدلی، اخلاق اجتماعی و خدمت به انسان‌ها باشد.

طبق گزارش‌ها شهروندانی از مذاهب و ادیان گوناگون با حضور در حاشیه مسیر، از راهپیمایان استقبال کردند و با توزیع آب و شیرینی، همراهی خود را نشان دادند.

