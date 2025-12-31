به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله شیخ محمد یعقوبی بر ضرورت انتقال اصول و مبانی مکتب اهل‌بیت(ع)، به‌ویژه به جوامع غربی، تأکید کرد و اظهار داشت این انتقال باید با زبانی متناسب با فهم معاصر و هماهنگ با رسالت جهانی مکتب اهل‌بیت(ع) صورت گیرد؛ مکتبی که امتداد طبیعی و مشروع پیام دین عظیم اسلام به‌شمار می‌رود.

وی در دیدار با جمعی از پزشکان و مهندسان شیعه اهل‌بیت(ع) مقیم آمریکا، که در نجف اشرف برگزار شد، بر ضرورت شکل‌گیری فهمی آگاهانه و عمیق از این پیام آسمانی تأکید کرد و به‌منظور معرفی صحیح ابعاد، ویژگی‌ها و ارزش‌های والای آموزه های اهل‌بیت(ع) خواستار بهره‌گیری هوشمندانه از آن در نزاع‌ها و چالش‌های کنونیِ پیشِ‌روی مذهب حق شد.

وی در این زمینه به حدیث شریف امام رضا(ع) استناد کرد که فرمودند: «خدا رحمت کند بنده‌ای را که امر ما را زنده بدارد.» راوی می‌گوید عرض کردم: چگونه امر شما زنده می‌شود؟ فرمودند: «دانش‌های ما را فرا گیرد و به مردم بیاموزد؛ زیرا اگر مردم زیبایی‌های سخن ما را بشناسند، بی‌تردید از ما پیروی خواهند کرد.»

آیت‌الله یعقوبی همچنین به نقش مؤثر و تعیین‌کننده شعائر حسینی، به‌ویژه در جوامع غربی، اشاره کرد و آن را از روشن‌ترین مصادیق احیای امر اهل‌بیت(ع) دانست.

وی تأکید کرد که این شعائر دارای دو بُعد مکمل عاطفی و فکری هستند؛ بُعد عاطفی در برگزاری مجالس عزاداری، اطعام، دستگیری از نیازمندان و یاری‌رسانی به گرفتاران تجلّی می‌یابد و بُعد فکری در تبیین حقایق سیره ائمه اهل‌بیت(ع)، مواضع، رفتار و شیوه مواجهه آنان با رویدادها و تحولات عصر خود نمود پیدا می‌کند؛ آن هم با زبانی امروزی و متناسب با سطح فهم مخاطبان.

در همین چارچوب، وی به محورهای مهم سخنرانی خود با عنوان «پیام جهانی امام حسین(ع) و مسئولیت رساندن آن» اشاره کرد؛ سخنرانی‌ای که به مناسبت فرارسیدن ماه محرم الحرام ایراد شده بود. از جمله تأکیدات این سخنرانی آن بود که قیام امام حسین(ع) نه برای رقابت سیاسی با حکومت یزید بود، نه از سر خصومت شخصی، و نه برای جلب توجه و کسب شهرت؛ بلکه آن حضرت برای برپایی عدالت و حمایت از مستضعفان و محرومان قیام کرد، پس از آنکه یزید با تعطیل‌کردن قرآن کریم و سنت شریف نبوی، به‌عنوان قانون اساسی مورد ایمان امت، ثروت‌های عمومی را به انحصار خود درآورد، آن‌ها را در راه شهوات و امیال شخصی تباه ساخت، به مقدسات امت بی‌حرمتی کرد، عالمان صالح و شایسته را کنار زد و افراد نالایق را بر سرنوشت جامعه مسلط ساخت؛ اموری که امام حسین(ع) در یکی از خطبه‌های بزرگ خود در مسیر حرکت به‌سوی کربلا به روشنی بیان فرمودند.

وی با تأکید بر جهانی‌بودن پیام امام حسین(ع)، تصریح کرد که گفتمان، بیان و واژگانی که برای معرفی حقایق مکتب اهل‌بیت(ع) به‌کار گرفته می‌شود، باید متناسب با فرهنگ مخاطبان، سطح فکری آنان و به زبانی باشد که آن را درک می‌کنند؛ زیرا این پیام، پیامی انسانی و فراگیر است و باید به همه انسان‌ها برسد.

در پایان این دیدار، آیت‌الله یعقوبی بر فعال‌سازی بُعد انسانی و امدادرسانی به نیازمندان تأکید کرد و اجرای ابتکارهای متنوع برای تأمین نیازهای مادی فقرا و نیازمندان را از آموزه‌ها و سیره ائمه معصومین(ع) دانست.

وی خاطرنشان کرد که از رهگذر این اقدامات می‌توان اندیشه، معرفت و اخلاق را ترویج کرد و اصول و معالم مکتب اهل‌بیت(ع) را به‌صورت عینی و ملموس به جوامع غربی معرفی نمود.

آیت‌الله یعقوبی در این زمینه، به نمونه‌هایی همچون پویش‌های اهدای خون در سالروز شهادت معصومان(علیهم‌السلام) و امدادرسانی به مردم صبور و مقاوم غزه و دیگر مناطق اشاره کرد؛ اقداماتی که توجه افکار عمومی را به مسائل سرنوشت‌ساز امت جلب کرده و بر اهمیت آن‌ها تأکید دوباره نهاده است.

