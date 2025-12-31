آصف درانی خواستار رویکرد انسانی پاکستان در قبال بحران افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ درانی عصر امروز چهارشنبه، (۱۰ دی) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که کشور پاکستان باید ثابت کند برادر بزرگ‌تر با قلبی بزرگ است و با رویکردی انسانی و مهربانانه با کشور افغانستان برخورد کند.

او تأکید کرد که کشور پاکستان می‌تواند با مهربانی، دل‌ها و ذهن‌های مردم کشور افغانستان را به‌دست آورد؛ صرف‌نظر از دیدگاه بدبینانی که درباره روابط دو ملت اظهارنظر می‌کنند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که پس از تشدید تنش‌ها میان طالبان و کشور پاکستان، حدود سه ماه است مرزهای دو کشور بسته شده و روابط تجاری و اقتصادی عملاً متوقف مانده است.

مقام‌های پاکستانی طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان تی‌تی‌پی متهم می‌کنند؛ اتهامی که طالبان آن را رد کرده و مسئله را داخلی کشور پاکستان می‌دانند.

