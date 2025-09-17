احضار سفیر طالبان در پاکستان به وزارت خارجه این کشور

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای پاکستان گزارش دادند که سردار احمد شکیب، سرپرست سفارت حکومت افغانستان در اسلامآباد روز چهارشنبه (۲۶ شهریور) به وزارت خارجه این کشور احضار شده است.
این رسانهها میگویند دولت پاکستان از حکومت طالبان افغانستان خواسته است تا روابط خود را با گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP) قطع کرده و به تعهدات خود در قبال جلوگیری از فعالیت این گروه در خاک افغانستان عمل کند.
اسلامآباد با ارسال پیام محکمی به کابل درباره «تیتیپی» هشدار داده است که در صورت بیتوجهی، این اقدام بهعنوان فعالیت «خصمانه» تلقی خواهد شد.
وزارت خارجه پاکستان همچنین از سفیر طالبان در کشورشان خواسته است که مقامهای کنونی افغانستان باید به تعهدات خود مبنی بر عدم سوء استفاده خاک افغانستان در برابر پاکستان عمل کنند.
در همین راستا قرار است «محمد صادق خان» نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در رأس هیأتی بلندپایه به کابل سفر کند و پیام صریح رهبری پاکستان را به مقامات طالبان از جمله امیرخان متقی وزیر خارجه افغانستان ابلاغ نماید.
گفتنی است تحریک طالبان پاکستان از گروههای معارض دولت پاکستان است که در مرز دو کشور مستقر بوده و فعالیتهایی را علیه دولت اسلام آباد انجام میدهد.
این در حالی است که طالبان افغانستان که اکنون بر این کشور حکومت میکنند، بارها تصریح کردهاند که هیچ فرد و گروهی از خاک این کشور علیه کشورهای همسایه استفاده نمیکند.
