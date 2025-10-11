وزارت خارجه پاکستان ضمن رد حمله هوایی به افغانستان خواستار مبارزه مشترک با TTP شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شفقت علی خان، سخنگوی وزارت خارجهی پاکستان در نشست خبری روز جمعه (۱۸ مهر) در پاسخ به پرسش خبرنگاری دربارهی حملات هوایی به خاک افغانستان، ضمن رد این ادعا گفت پاکستان به حاکمیت افغانستان احترام میگذارد.
در حالی که وزارت دفاع طالبان، حملات هوایی پنجشنبهشب(۱۷ مهر) به کابل و پکتیکا را از جانب پاکستان دانسته است، شفقت علی خان تأکید کرده که نیروهای امنیتی و سازمانهای اجرای قانون پاکستان عملیاتهای هدفمندی را در مناطق مرزی انجام میدهند تا شهروندانش را از تهدیدات تروریستی، بهویژه تهدیدات تحریک طالبان پاکستان، محافظت کنند.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با تأکید بر اینکه این عملیاتها براساس اطلاعات معتبر برنامهریزی و با دقت اجرا میشوند، افزوده است که پاکستان به حاکمیت افغانستان احترام میگذارد و همچنان به تعهد خود برای تقویت گفتوگو و همکاری با همسایهی خود برای مقابله با چالشهای مشترک تروریسم پابند است.
شفقت علی خان در حالیکه از مسئولین افغانستان خواست «اطمینان حاصل کنند که از خاک آنان بهعنوان سکوی پرتابی برای فعالیتهای تروریستی علیه پاکستان استفاده نمیشود» خاطرنشان ساخت: پاکستان به طور مداوم دیپلماسی را در اولویت قرار داده است، حتی در مواجهه با تهدیدات مداوم ناشی از مخفیگاهها و پناهگاههای تروریستی در داخل افغانستان.
وی با تأکید دوباره به حل و فصل مسائل با افغانستان از طریق گفتوگو، گروههایی مانند تحریک طالبان پاکستان (TTP) را تهدیدی مشترک برای ثبات دو کشور دانسته و خواهان اقدام مشترک برای مقابله با نفوذ آنها شده است.
سخنگوی وزارت خارجهی پاکستان روابط طالبان با هند را موضوعی بین آن دو کشور دانسته و اظهار نظری درباره آن نکرده است.
.........
پایان پیام/
نظر شما