وزارت خارجه پاکستان ضمن رد حمله هوایی به افغانستان خواستار مبارزه مشترک با TTP شد

۱۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۶
کد خبر: 1737278
وزارت خارجه پاکستان ضمن رد حملات هوایی این کشور به افغانستان در شام پنجشنبه، گفته است که کشورش به حاکمیت افغانستان احترام می‌گذارد و مسائل را از طریق دیپلماسی حل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شفقت‌ علی خان، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی پاکستان در نشست خبری روز جمعه (۱۸ مهر) در پاسخ به پرسش خبرنگاری ‏درباره‌ی حملات هوایی به خاک افغانستان، ضمن رد این ادعا گفت پاکستان به حاکمیت ‏افغانستان احترام می‌گذارد.‏

در حالی که وزارت دفاع طالبان، حملات هوایی پنجشنبه‌شب(۱۷ مهر) به کابل و پکتیکا را از جانب پاکستان دانسته است، شفقت علی خان تأکید کرده که ‏نیروهای امنیتی و سازمان‌های اجرای قانون پاکستان عملیات‌های هدفمندی را در ‏مناطق مرزی انجام می‌دهند تا شهروندانش را از تهدیدات تروریستی، به‌ویژه ‏تهدیدات تحریک طالبان پاکستان، محافظت کنند.‏

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با تأکید بر این‌که این عملیات‌ها براساس اطلاعات معتبر برنامه‌ریزی و با دقت اجرا می‌شوند‎، افزوده است که پاکستان به حاکمیت افغانستان احترام می‌گذارد و همچنان به ‏تعهد خود برای تقویت گفت‌وگو و همکاری با همسایه‌ی خود برای مقابله با ‏چالش‌های مشترک تروریسم پابند است. ‏

شفقت علی خان در حالی‌که از مسئولین افغانستان خواست «اطمینان حاصل ‏کنند که از خاک آنان به‌عنوان سکوی پرتابی برای فعالیت‌های تروریستی علیه ‏پاکستان استفاده نمی‌شود» خاطرنشان ساخت: پاکستان به طور مداوم دیپلماسی را در اولویت قرار داده است، حتی در مواجهه با تهدیدات مداوم ناشی از مخفیگاه‌ها و پناهگاه‌های تروریستی در داخل افغانستان. 

وی با تأکید دوباره به حل و فصل مسائل با افغانستان از طریق گفت‌وگو، گروه‌هایی مانند تحریک طالبان پاکستان (TTP) ‏را تهدیدی مشترک برای ثبات دو کشور دانسته و خواهان اقدام مشترک برای مقابله با ‏نفوذ آن‌ها شده است‎.‎

سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی پاکستان روابط ‏طالبان با هند را موضوعی بین آن دو کشور دانسته و اظهار نظری درباره آن نکرده است.

