دکتر عاملی: جمهوری اسلامی ایران هرگز سلطه و تجاوز را نخواهد پذیرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر سید سعید رضا عاملی، رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، در پنجمین وبینار بین‌المللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در تقابل با رژیم صهیونیستی» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ تحمیلی علیه ایران، بر ناکارآمدی سیاست‌های سلطه‌گرانه و خشونت‌محور رژیم صهیونیستی و حامیان آن تأکید کرد.

وی با بیان اینکه آنچه در روزهای اخیر رخ داد، نتیجه مستقیم سیاست جهل، جزم‌اندیشی و استثناگرایی قدرت‌های سلطه‌گر است، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی نه‌تنها علیه ایران، بلکه علیه مردم منطقه و حتی افکار عمومی جهان سیاست و زورگویی را دنبال می‌کند. این رویکرد که بر بی‌اعتنایی به حقوق ملت‌ها و نادیده گرفتن کرامت انسانی استوار است، امروز به بن‌بست رسیده است.

رئیس دانشکده مطالعات جهان با اشاره به جنگ موسوم به «۱۲ روزه» تصریح کرد: این جنگ به‌روشنی نشان داد که سیاست «یا با ما هستید یا علیه ما» که از سوی ایالات متحده و متحدانش دنبال می‌شود، نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه به انزوا و شکست اخلاقی و سیاسی منجر می‌شود. به گفته وی، شوک ناشی از قدرت و توان بازدارندگی ایران باعث شد که رژیم صهیونیستی در مدت کوتاهی به‌دنبال پایان درگیری باشد و عملاً ابتکار عمل اولیه خود را از دست بدهد.

دکتر عاملی با تأکید بر ابعاد انسانی بحران‌های ناشی از جنگ و خشونت گفت: امروز شاهد شرایط بسیار دردناکی برای کودکان و غیرنظامیان بی‌گناه هستیم. کشته شدن ده‌ها هزار کودک و ادامه سیاست‌های نقض حقوق بشر، لکه ننگی بر پیشانی مدعیان حقوق بشر است و تا زمانی که نگاه جهانی به مسئله جنگ تغییر نکند، این چرخه خشونت متوقف نخواهد شد.

وی با اشاره به نابرابری‌های گسترده جهانی افزود: در حالی که حدود دو میلیارد نفر از مردم جهان با ناامنی غذایی مواجه‌اند و نزدیک به نیمی از جمعیت جهان از حداقل‌های سلامت، بیمه و مسکن مناسب برخوردار نیستند، شاهد آن هستیم که آمریکا برای سال ۲۰۲۶ بیش از یک تریلیون دلار بودجه نظامی اختصاص می‌دهد. این نشان می‌دهد که بخش بزرگی از بحران‌های امنیتی، ساخته و پرداخته همان قدرت‌هایی است که مدعی تأمین امنیت هستند.

دکتر عاملی تأکید کرد: سیاست تحریم، فشار و تهدید، ایران را به‌عنوان قربانی نظام سلطه معرفی می‌کند. ایران در قرون اخیر آغازگر هیچ جنگی نبوده، اما همواره هدف تحریم‌ها، فشارهای سیاسی و جنگ‌های ترکیبی قرار داشته است. تجربه نشان داده است که سیاست خشونت، در نهایت قبل از همه، گریبان‌گیر خودِ عاملان آن خواهد شد.

وی با بیان اینکه اکوسیستم خشونت، هیچ‌کس را در امان نمی‌گذارد، خاطرنشان کرد: حتی اگر اقلیت‌ها مورد ظلم قرار گیرند، پیامدهای آن در نهایت به اکثریت جامعه بازمی‌گردد. بنابراین، جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازاندیشی اساسی در سیاست‌های بین‌المللی و روابط میان دولت‌ها و ملت‌هاست.

رئیس دانشکده مطالعات جهان در پایان گفت: افکار عمومی جهان امروز نگاه انتقادی و منفی به عملکرد دولت رژیم صهیونیستی دارد؛ دولتی که با زور شکل گرفته و با زور به حیات خود ادامه می‌دهد، نمی‌تواند نماد عدالت باشد. جمهوری اسلامی ایران هرگز سلطه و تجاوز را نخواهد پذیرفت و در برابر هرگونه اقدام علیه ملت ایران، واکنشی قاطع نشان خواهد داد. امید است جامعه جهانی به سمتی حرکت کند که همه ملت‌ها احساس امنیت، صلح و عدالت داشته باشند و پیام رحمت و شفقت انسانی، آن‌گونه که در مفهوم «بسم‌الله الرحمن الرحیم» نهفته است، شامل همه مردم جهان شود.

