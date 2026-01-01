به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، عصر روز چهارشنبه در گردهمایی هنرمندان و فعالان رسانه‌ای «مکتب حاج قاسم» که در حوزه هنری برگزار شد، با اشاره به ابعاد کمتر گفته‌شده شخصیت و مجاهدت‌های شهید حاج قاسم سلیمانی، بر ضرورت بازخوانی عمیق‌تر نقش او در نبردهای پیچیده چندلایه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اگرچه درباره شخصیت سردار سلیمانی سخن گفته شده، اما هنوز بهره کافی از عظمت وجودی، فکری و راهبردی او گرفته نشده است، گفت: در میانه معرکه‌ای پیچیده که ابعاد نظامی، امنیتی، تبلیغاتی و رسانه‌ای داشت، پدیده‌ای مانند داعش با طراحی و حمایت قلدرهای عالم شکل گرفت؛ پدیده‌ای مخوف، چندسر و پیچیده که برخلاف پیش‌بینی‌ها و طراحی‌های طراحانش، به اراده الهی و به برکت این مکتب، این نهضت و این انقلاب، طومارش در هم پیچیده شد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: این پیروزی‌ها آن‌قدر برای غرب و متحدانش دردناک بود که شخص اول آن‌ها به‌صورت مستقیم و علنی وارد پروژه ترور این شخصیت بزرگ شد و با صراحت اعلام کرد «ما زدیم» و آن را نشانه قدرت خود دانست. این مسئله خود گواهی روشن بر اهمیت جایگاه حاج قاسم در معادلات جهانی است و همه این سطوح را می‌توان از منظر جنگ تبلیغاتی نیز تحلیل کرد.

وی با تأکید بر اینکه نبرد آن روزها، یک نزاع تمام‌عیار و ترکیبی بود، تصریح کرد: هم‌زمان با میدان نظامی، ابعاد اجتماعی، فرهنگی، هنری و رسانه‌ای نیز برای شهید سلیمانی اهمیت داشت؛ ظرفیتی که شاید بسیاری از ما این‌گونه از آن برخوردار نبودیم. همین موضوع نیازمند روایت‌های متفاوت و دقیق‌تری است که باید توسط کسانی که در آن مقطع از این منظرها با ایشان همراه بودند، بیان شود.

حجت الاسلام والمسلمین قمی ادامه داد: مرور گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که اندیشکده‌های معتبر دنیا پس از ۱۳ دی ۱۳۹۸ منتشر کردند، می‌تواند به ما کمک کند. آن‌ها پس از شهادت سردار سلیمانی با پرسش‌های جدی مواجه شدند؛ اینکه این شخصیت متمایز چه کرد و شهادتش چه تغییری در نقشه راه جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد. بازخوانی این صفحات می‌تواند هم به تقویت روایت اسطوره‌ای ملی حاج قاسم کمک کند و هم ابعاد شخصیتی او را برای ما روشن‌تر سازد.

وی با قدردانی از تلاش هنرمندان و فعالان رسانه‌ای در این مسیر گفت: سخت‌گیری و دقت در پرداختن به مکتب حاج قاسم کاملاً بجاست، چراکه با یکی از بزرگ‌ترین و غنی‌ترین سرمایه‌های خود مواجه هستیم. با این حال باید پذیرفت که هنوز کارهای بسیاری بر زمین مانده و بدهکاری‌های جدی در این حوزه وجود دارد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: در میانه جنگ ترکیبی امروز، حاج قاسم باید دوباره بیاید؛ نه به‌عنوان یک خاطره، بلکه به‌عنوان فرمانده‌ای که با رمزگشایی از ابعاد وجودی‌اش، بتواند به ما در این نبرد پیچیده کمک کند. این مسیر نیازمند واکاوی، ژرف‌کاوی و روایت‌سازی متناسب با فهم عمومی جامعه ایران، منطقه و حتی جهان است.

وی در پایان ضمن تشکر از همه کسانی که حتی قدمی کوچک در این مسیر برداشته‌اند، گفت: امیدواریم مجموعه این تلاش‌های هنری و رسانه‌ای بتواند بخشی از حقیقت وجودی این شخصیت بزرگ را رونمایی و رمزگشایی کند و در نبرد امروز، گره‌گشای مسیر پیش‌رو باشد.

