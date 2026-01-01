نگاه انسانی و فرادینی شهید سلیمانی مایه افتخار ایرانیان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خاخام حمامی لاله‌زار در همایش «مکتب سلیمانی؛ عقلانیت مقاومت و آینده جبهه حق» با محکوم‌کردن اقدامات تروریستی اخیر علیه زائران مرقد شهید سلیمانی اظهار داشت: ترور ناجوانمردانه حاج قاسم و همچنین حملات کور و جنایت‌بار علیه زنان، مردان و کودکان بی‌دفاعی که تنها با عشق و باور قلبی به زیارت مرقد او می‌روند، نشان‌دهنده نهایت شقاوت و بی‌رحمی دشمنان اوست. همین رفتار دشمنان، ما را به عمق تفاوت میان منطق آنان و منش انسانی سردار سلیمانی رهنمون می‌سازد.

وی افزود: آنچه سردار سلیمانی را به چهره‌ای ماندگار و افتخارآمیز برای هر ایرانی تبدیل کرد، شیوه رفتاری او بود؛ رفتاری مبتنی بر مقاومت، شجاعت و دفاع از مظلوم، نه‌تنها در مرزهای ایران، بلکه در گستره‌ای فراتر از جغرافیا و ملیت. او نشان داد که با باورهای توحیدی و ایمان دینی، می‌توان رفتار انسانی را به‌درستی تنظیم کرد؛ همان آموزه‌ای که ادیان الهی بر آن تأکید دارند: دوست داشتن انسان‌ها همان‌گونه که انسان خود را دوست می‌دارد.

این شخصیت کلیمیان ایران با اشاره به نگاه فرادینی شهید سلیمانی تصریح کرد: حاج قاسم تنها به هم‌کیشان یا هم‌وطنان خود نمی‌اندیشید، بلکه هر جا صدای مظلومی شنیده می‌شد، با همان نگاه الهی و انسانی به یاری او می‌شتافت. او باور داشت که خداوند همه بندگان و مخلوقات خود را دوست دارد و دفاع از مظلوم، فارغ از دین، نژاد، رنگ و ملیت، وظیفه‌ای انسانی و الهی است.

خاخام حمامی لاله‌زار با اشاره به نقش شهید سلیمانی در مقابله با جنایات داعش گفت: زمانی که تروریست‌های داعش به عراق و سوریه حمله کردند و اقلیت‌هایی همچون ایزدی‌ها و آشوری‌ها ـ که از نظر دینی مسیحی محسوب می‌شوند ـ مورد قتل‌عام و آزار قرار گرفتند، با وجود ادعاهای فراوان برخی کشورهای غربی درباره دفاع از مسیحیت و حقوق بشر، این سردار سلیمانی بود که بدون آنکه هم‌کیش یا هم‌وطن آنان باشد، با روحیه حق‌طلبی و ظلم‌ستیزی به یاری‌شان شتافت و از آنان دفاع کرد.

وی ادامه داد: این نگاه انسانی و جهان‌شمول، که ریشه در باورهای دینی و توحیدی داشت، باعث شد حاج قاسم به شخصیتی فراملی و فرادینی تبدیل شود؛ شخصیتی که دفاع از انسان را بر هر عنوان دیگری مقدم می‌دانست. همین امر، مایه افتخار ما به‌عنوان ایرانی و هم‌وطن اوست.

وی با اشاره به جایگاه شهادت در باورهای دینی گفت: اگرچه دشمنان توانستند جسم حاج قاسم و حتی برخی از دوستداران او را هدف ترور قرار دهند، اما بر اساس باورهای دینی ما، انسان محدود به این جهان فانی نیست. آخرت وجود دارد و بالاترین جایگاه در پیشگاه خداوند، متعلق به کسانی است که در راه باورها و ارزش‌های الهی خود جان می‌دهند. دشمنان هرگز نتوانستند اندیشه، باور و راه حاج قاسم را از میان ببرند، بلکه با ترور او، ناخواسته موجب گسترش و تعمیق این تفکر شدند.

در پایان خاطرنشان کرد: امروز می‌بینیم که علاقه‌مندان به حاج قاسم و الگوگیری از روش و منش او، نه‌تنها در جامعه ایران بلکه در میان ملت‌های منطقه، بیش از گذشته گسترش یافته‌اند. امیدواریم همه ما بتوانیم در این مسیر انسانی و الهی گام برداریم و هرچه زودتر شاهد جهانی عاری از ظلم، جور و فساد باشیم؛ جهانی که به دوران منجی موعود پیوند بخورد و عدالت و صلح حقیقی در سراسر آن برقرار شود.

.......................

پایان پیام